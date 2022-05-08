CHP'li Levent Gök'ten iktidara: Kendilerine güvenleri varsa beraber sahayı dolaşalım

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara’nın ilçe ve köylerini sürekli gezdiğini söyleyerek ekonomik krizin etkilerini anlattı. Gök, “İktidar partisi milletvekillerinin kendilerine güvenleri varsa, cesurlarsa bizlerle beraber sahayı dolaşmalarını teklif ediyorum” dedi.

KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programına dün gece CHP’li Gök, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Göç Hukuku uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi katıldı.

Levent Gök, Ankara’nın ilçe ve köylerini sürekli gezdiğini belirterek, “İktidar partisi milletvekillerinin kendilerine güvenleri varsa, cesurlarsa bizlerle beraber sahayı dolaşmalarını teklif ediyorum. Gelsinler Kızılay’da yanımıza kimseyi almadan birlikte yürüyelim, esnafı beraber dolaşalım” dedi. Gök, şöyle konuştu:

“Masrafları ben karşılayayım, ulaşım araçlarını temin edeyim Ankara’nın ilçelerine gidelim Polatlı’ya, Haymana’ya Gölbaşı’na gidelim, köylere gidelim. Çiftçi ne yapıyor ne ekiyor ne biçiyor, beraber tespit edelim. Yüreği yeten, cesur bir AKP milletvekili varsa bütün masraflarını ben karşılamak kaydıyla kendisiyle pazara esnafa ilçelerimize köylerimize gitmeye davet ediyorum. Bizi izleyenler karşısında hodri meydan diyorum; buyurun beraber gezelim diyorum.”

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