CHP'li Levent Gök, Meclis'e çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV alınmaması için kanun teklifi sundu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, tarımsal üretimde kullanılan mazottan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Gök, “Gemilere, yatlara, teknelere ÖTV’siz mazot sağlanırken çiftçilerimiz ÖTV’li mazot kullanmaktadır” dedi.

Gök, çiftçilerin üretimin her aşamasında kullandığı mazotun toplam maliyet içindeki payının azaltılması halinde gübreleme, ilaçlama ve tohum atma maliyetlerinin de azalacağını belirterek, “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” verdi.

Gök, kanun teklifinde, küreselleşme karşısında çiftçiyi koruyarak şehre göçün önlenmesi için de tarım sektöründe çiftçilere verilen desteklerin yetersiz kaldığını belirtti. Gök, zirai üretime en çok etki eden unsurun girdi maliyetleri olduğunu, bu nedenle zirai üretimin temel maliyet unsurları olan mazot, gübre, ilaç ve tohum fiyatlarının olabildiğince düşük tutulması gerektiğini belirtti. Gök teklifiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu alandaki üretimin her aşamasında kullanılan mazot maliyetinin toplam maliyet içindeki payının azaltılması halinde gübreleme, ilaçlama ve tohum atma maliyetlerinin de azalması söz konusu olacaktır. Oysa ülkemizde zirai üretimde kullanılan mazot ile lüks taşıtlarda kullanılan mazot aynı fiyattan satılmaktadır. Gemilere, yatlara, teknelere ÖTV’siz mazot sağlanırken çiftçilerimiz ÖTV’li mazot kullanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde zirai faaliyetlerin desteklenmesi için öncelikle tarımsal üretimde kullanılan mazot üzerindeki ÖTV’nin kaldırılması gerekmektedir.” (ANKA)