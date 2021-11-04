CHP'li Kuşoğlu'ndan gri liste tepkisi: Ne kadar olumsuzluk getirir farkındasınız; kabine toplantılarında uyarıda bulundunuz mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde; “Dış politikamızın milli olması lazım. Birçok konuda son tezkerede olduğu gibi bilgi verilmiyor. Neden yapılmıyor?" dedi. Kuşoğlu, Türkiye’nin OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü tarafından 'gri listeye' alınmasına ilişkin de "Ne kadar olumsuzluk getirir farkındasınız. Dışişleri Bakanlığı uyardı mı? Kabine toplantılarında uyarıda bulundunuz mu” sorusunu yöneltti. Kuşoğlu ayrıca Türkiye'de güven sorunu var diyerek "Türkiye’ye yatırım yapılmaması, doğrudan yatırımların negatif olması, güven sorunuyla alakalıdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçesi görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet parti gruplarının komisyon sözcüleri ve milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı sunum sonrası diplomasiye ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"Güven sorunu var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Güven sorunu var. Uluslararası anlaşmalara uymuyorsanız güven sorunu var demektir. Güven sorunu bizde hemen hemen her alanda var. Türkiye’ye yatırım yapılmaması, doğrudan yatırımların negatif olması, güven sorunuyla alakalıdır. Aynı sorunun dış politikada da olduğunu görüyoruz” dedi.

"Kabine toplantısında uyarı yaptınız mı?"

Türkiye’nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından Türkiye’nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile “gri listeye” alındığını anımsatan Kuşoğlu, “OECD bünyesinde gri listeye alınmamız çok önemli. Ne kadar olumsuzluk getirir farkındasınız. Dışişleri Bakanlığı uyardı mı? Kabine toplantılarında uyarıda bulundunuz mu? 40 önerisi var, 28’ini yaptık, en önemlilerini yerine getirmedik” diye konuştu.

"Neden bilgilendirme yapılmıyor?"

Kuşoğlu, şunları söyledi:

“Dünyada farklı bir döneme giriyoruz, farklı bir kavşaktayız. Sizin de dediğiniz gibi dış politikamızın milli olması lazım. Birçok konuda son tezkerede olduğu gibi bilgi verilmiyor. Neden yapılmıyor? Türkiye’ye asker geleceği ile ilgili konuların bilgilendirilmemesi söz konusu. Türkiye’nin böyle bir hassas dönemde, dış politikayla ilgili özellikle, muhalefetle ilişkilerin sıkılaşmaması düşünülemez. Bu devletle ilgili, milli menfaatlerle ilgili bir konu. Bunun sahiplenmesi de hep beraber olur. Daha fazla hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz.” (ANKA)