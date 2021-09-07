CHP'li Kuşoğlu: Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir, Allah’tan korkun

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay binasının açılışında dua okunması ve sonrasında yaptığı açıklamaya ilişkin olarak "Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir. Allah’tan korkun" değerlendirmesini yaptı.
Kuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın adli yıl açılışında dua okuması ve daha sonrasında yaptığı açıklamaya, "Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir. Allah’tan korkun" diyerek tepki gösterdi.
Erbaş’ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Kuşoğlu, “Dinin siyaset ve ticaretle iç içe olduğu bu dönemde… Devlet aşırı hasar görmüş yolsuzluklar hiç bu kadar olmamıştır. Milletin ahlaki, milli ve manevi değerleri hiç bu kadar yıpranmamıştır. Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir. Allah’tan korkun” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın adli yıl açılışında dua okuması üzerine gelen tepkilere “İnanç, sokakta, mahallede, şehirde olmasın, insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar” sözleriyle yanıt vermişti.