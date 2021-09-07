CHP'li Kuşoğlu: Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir, Allah’tan korkun

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay binasının açılışında dua okunması ve sonrasında yaptığı açıklamaya ilişkin olarak "Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir. Allah’tan korkun" değerlendirmesini yaptı.

Kuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın adli yıl açılışında dua okuması ve daha sonrasında yaptığı açıklamaya, "Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir. Allah’tan korkun" diyerek tepki gösterdi.