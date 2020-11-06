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CHP'li Kuşoğlu: 446 eser kayıp

06 Kasım 2020 16:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Mimar Sinan Üniversitesi Müzesi'nde 446 eserin kayıp olduğunu söyledi.

Sayıştay'ın 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ile ilgili hazırladığı raporda 12 bin 378 sanat eserinin müzede olduğunu ancak bunlardan 4 bin 24 tanesinin ayırt edici özellikleriyle envantere alınmadığını bildirdi. Kuşoğlu,  şu anda 42'si çalıntı, toplamda 446 eserin kayıp olduğunu, 4 bin 24 eser için de aynı durumun olabileceğini dile getirdi.

Raporun 2018'de hazırlandığına dikkat çeken Kuşoğlu, sadece 2 güvenlik görevlisiyle ilgili işlem yapıldığını söyledi ve "Bu kadar büyük yolsuzluğun, hırsızlığın iki güvenlik görevlisi tarafından yapılması mümkün değil" dedi. 

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