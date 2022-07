CHP'li Köksal: Afyonkarahisar'da 5 köyün kullandığı mera arazisinin, Emine Erdoğan’ın bir yakınına peşkeş çekildiği iddia ediliyor

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, şehirde 5 köyün ortak kullandığı mera arazisinin bir maden şirketine peşkeş çekilmeye çalışıldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Köksal, "Mera arazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bir yakınına peşkeş çekildiği iddia ediliyor. Yeter artık, köylünün boğazından elinizi çekin" dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Düzağaç ve Tınaztepe Beldeleri ile Balmahmut Köyü’nde vatandaşları ziyaret edip sıkıntılarını yerinde dinledi.

"Hayvancılıktan çok zor geçiniyoruz"

Sözcü'nün haberine göre, Sinanpaşa ilçesinde beş köyün ortak kullandığı mera arazisinin bir maden firmasına peşkeş çekilmek istendiğini belirten Burcu Köksal, meralarının talan edilmesini istemeyen köylülerle görüşerek destek sözü verdi. Mera arazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir yakınına peşkeş çekilmek istendiğine yönelik iddialar olduğunu ifade eden Köksal, şunları söyledi:

“Köyün çok güzel bir merası var. Köy sakinleri çoğunlukla tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlıyorlar. 5 köy bu bölgede bulunan meradan yararlanıyor. Fakat bu merayı bir maden şirketine peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Mera arazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir yakınına peşkeş çekildiği iddia ediliyor.

Köylü ‘mera elimizden giderse elimizdeki geçim kaynağı da sona erecek zaten işsizlik çok hayvancılıktan çok zor geçiniyoruz. Bir de bu merayı elimizden alırlarsa biz ne yapacağız?’ diyor.

Sadece Balmahmut Köyü değil diğer 4 köyde Küçükhüyük Bulca, Garipçe, Saraycık köyleri de bu meranın yok olması durumunda bu işten etkilenecek. Türkiye’de tarım ve hayvancılık can çekişiyor. Yem fiyatları aldı başını gidiyor.

Üretim maliyeti artmış. Hayvanların doğal besin kaynağı olan mera da böyle birilerine peşkeş çekilirse birilerine verilirse yok edilirse bu insanlar ne yapacak? Nasıl geçinecek? AKP’ye sesleniyorum; yeter artık! Köylünün, çiftçinin boğazından elinizi çekin. Yeter artık.” ifadelerini kullandı.

“Kente her yer peşkeş çekildi"

AKP’nin Afyonkarahisar’da satılmadık yer bırakmadığını dile getiren Köksal, “Kente her yer peşkeş çekildi. Şeker Fabrikamız gitti. SEKA’yı kapattınız. Meralara göz diktiniz. Yeter artık. Köylünün boğazından elinizi çekin. Beceremiyorsanız da yönetmeyi bir an önce istifa edin. Bir an önce milletin önüne sandığı getirin. Millet iradesinden korkmayın. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Sandıktan çıkana da herkes saygı duymak zorundadır. Kendinize güveniyorsanız da getiren sandığı. Hodri meydan” şeklinde konuştu.