CHP’li Kılınç’tan Bakan Soylu’ya: İBB’de başlatılan teftiş hangi tarihler arasında işe alınan personeli kapsamaktadır?

CHP İstanbul Milletvekili, TMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 557 personelin terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasının ardından bakanlık müfettişlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlattığı denetimi Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Kılınç, Bakan Soylu’ya, “Teftiş kapsamında kaç müfettiş, uzman, baş kontrolör ve diğer personel görev yapmaktadır? İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan teftiş hangi tarihler arasında işe alınan personeli kapsamaktadır?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kılıç, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

"İBB tarafından gönderilen yazılı taleplere neden yanıt verilmemiştir?"

“-Teftiş kapsamında kaç müfettiş, uzman, baş kontrolör ve diğer personel görev yapmaktadır?

-Teftiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Belediye iştirak şirketlerinde toplam kaç personeli kapsamaktadır?

-İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan teftiş hangi tarihler arasında işe alınan personeli kapsamaktadır?

-Teftiş kapsamında, kaç personelin güvenlik soruşturması tamamlanmıştır? Kaç personelle ilgili arşiv kaydına rastlanmıştır?

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 9 Aralık 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu açıklamasının ardından bu kişilerin kimler olduğuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne gönderilen yazılı taleplere neden yanıt verilmemiştir?

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yukarıda belirtilen konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütleri ile bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü 557 kişi hakkında hangi yasal işlemler yapılmıştır?” (ANKA)