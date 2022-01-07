CHP’li Kılıç: Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, üst düzey yönetici başta olmak üzere kamu çalışanlarının diplomalarının sahte olup olmadığı tespit edilsin

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği önergede, "Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, üst düzey yönetici başta olmak üzere kamu çalışanlarının diplomalarının sahte olup olmadığı tespit edilsin" talebinde bulundu.

Kılıç önergesinde, "Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, üst düzey yönetici ve memur olmak üzere kamu çalışanlarının diplomalarının gözden geçirilmesi ve sahte olup olmadığının tespit edilmesi, sahte diplomalı kamu çalışanlarının belirlenmesi ve bu kişilerin bir daha devlette görev almaması adına alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa’nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.