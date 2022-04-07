CHP'li Kaya, Soylu'nun iddiasını Meclis'e taşıdı: MİT, CHP'yi mi izliyor?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İçişleri Bakanı Soylu’nun 28 Mart 2022 tarihinde yaptığı “Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin" iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na 3 ayrı soru önergesi verdi. Önergelerde; Soylu’nun bu açıklamalarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın yaptığı “Bu zırvanın sahibi, zırvasını ispatla mükelleftir. Çok açık ifade ediyorum, aksi takdirde namerttir, alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Söylediği lafı ortada bırakmasın. Lafının arkasında duracak cesareti göstersin” açıklaması da anımsatıldı.

Soylu’nun 30 Mart tarihli “Altılı toplantıdan sonra 'bir büyükelçinin' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı?" sözlerine de önergesinde yer veren Kaya; önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ortaya attığı iddialarını ispatlanması beklenmektedir"

“Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise yazısında, ‘Önemli bir ülkenin tecrübeli büyükelçisi bu durumu bildiği için mi sessiz kalıyor orasını bilemiyorum ama devlet o büyükelçinin kim olduğunu biliyor’ ifadelerine yer vermiştir. Türkiye yazarı Fuat Uğur ise köşesinde ‘Öğrendiğim kadarıyla Bakan Soylu günlerdir dillendirdiği bu konuyu netleştirip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa bildirisini gönderdiği AB ülkesi büyükelçisinin kim olduğunu açıklayacak. Tabii bilgi ve belgeleriyle. Sayın Soylu'nun bununla birlikte 'suç duyurusunda' bulunması da beklenebilir. Soylu suç duyurusunda bulunmazsa, Cumhuriyet Başsavcıları ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı re'sen soruşturma başlatabilir, CHP Genel Başkanı'ndan bu konuda bilgi ve belge isteyebilir. Siyasi Partiler Kanunu'nun 102. Maddesi'nde ‘İstenen bilgileri vermeyen siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması’ için Anayasa Mahkemesi'nde re'sen dava açabilir’ ifadelerine yer vermiştir. Açıklamaları yakından takip eden kamuoyu da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ortaya attığı iddialarını ispatlanması beklenmektedir.”

Kaya, önergesinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

"‘Devlet Biliyor’ ne demektir?"

“İçişleri Bakanlığı 6 siyasi partinin (CHP, İYİ Parti, DEVA, SP, DP ve Gelecek Partisi) faaliyetlerini yasalara aykırı olarak izletmekte midir? Milli İstihbarat Teşkilatı CHP'yi izletmekte midir? ‘Devlet Biliyor’ ne demektir? Hangi mahkeme kararı ile CHP ve CHP'liler izletilmektedir? Siyasi istihbarat teşkilatı kurulmuş mudur? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinde olduğunu iddia ettiği belge ve bilgiler hangi yasal yolla edinilmiştir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi var…’ alçılamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığınca bir işlem yapılmış mıdır?”