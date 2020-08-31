CHP'li Kaya: Kırşehir’deki 30 Ağustos kutlamasında polis, CHP'li vekili tekmeledi

CHP Kırşehir İl Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde düzenlemek istediği zafer alayı polis tarafından engellendi. CHP’liler polise “Gül Kitapevi’ni yakanların karşısına konulmayan barikat Zafer Bayramı’nda fener alayı yapmak isteyenlerin karşısına konuluyor” diye tepki gösterdi. CHP’liler ile polis arasındaki arbede uzun süre devam etti.

Polisin müdahalesi sırasında CHP Kırşehir Milletevikili Dr. Metin İlhan'a tekme attığı belirtildi. İlhan polisin kendisine tekme attığını belirtirken CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “30 Ağustos Zafer Bayramını yasaklayan Kırşehir Valisi ve tüm sorumlular, Kırşehir halkından ve vekilinden özür dilemelidir” dedi.

Kırşehir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, İlhan’ın ‘polis tarafından tekmelenmediğini’ belirterek, “Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir, dolayısıyla tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir” dedi.

Açıklamada CHP’nin 26 Ağustos tarihinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için başvuruda bulunduğu ancak ‘izin verilmemesine rağmen’ saat 13:00’te yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk konulduğu hatırlatılarak, fener alayıyla ilgili şunlar kaydedildi:

“Fener Alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21:30’da Fener Alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde Sayın Milletvekiline, İl Başkanına ve Belediye Başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur. Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir. Topluluğun barikatı aşmak için güvenlik güçlerimizin üzerine yürümesi sonucu oluşan kargaşada Sayın Milletvekili Metin İlhan’a polis tarafından tekme atıldığı iddia edilmiştir.”

"Polisin de bayramı"

“Bu pandemi sürecinde olağanüstü bir gayret ve özveriyle görev yapan ve yapmaya devam eden emniyet teşkilatımıza yöneltilen bu haksız iddia ve itham son derece üzücüdür. Zira 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimizin bayramı olduğu gibi polisimizin de bayramıdır. Bu vesileyle bir kez daha tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyoruz.”