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CHP'li Kaya'dan Ziya Selçuk'a: Elini taşın altına koyması gerekir, her şey çocuklarımız için

01 Ağustos 2020 22:04

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğa dikkat çekerek MEB'in, 31 Ağustos'ta okullar açılacak olması kararına tepki gösterdi.

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