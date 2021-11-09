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CHP'li Kaya'dan Sabah başyazarı Barlas'a yanıt: Haddini bil

"Samanı bol gelen Mehmet Barlas"

09 Kasım 2021 16:08

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir” diyen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'a yanıt verdi.

Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Samanı bol gelen Mehmet Barlas, "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" demiş. Haddini bil" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir

 

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