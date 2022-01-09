CHP'li Kaya'dan Omicron uyarısı: "21 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinin 14 Ocak tarihinde başlatılması düşünülebilir"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Omicron varyantı nedeniyle Covid-19 vakalarının hızla arttığını belirterek, yarıyıl tatilinin bir hafta önce başlatılmasını önerdi. Kaya, “Okullardaki vaka durumlarına göre, 21 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinin 14 Ocak tarihinde başlatılması düşünülebilir. Bir haftalık kaybın ikinci dönemde giderilmesi mümkündür” dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı önünde bugün yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve dünyadaki veriler incelendiğinde, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Aynı zamanda da kış aylarında görülen mevsimsel hastalıkların dönemsel artışlarının yaşandığı günlerde bulunmaktayız. Çocuklarda da gribal enfeksiyon ve nezle durumları çok yaygın seyretmektedir" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Okul Sağlığı Çalışma Grubu'nun uyarıları doğrultusunda okullarda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Öğretmen, idareci, kantinci, servis çalışanları, güvenlik görevlileri ve öğrenciler zaman geçirilmeden aşılanmalıdır. Okullarda PCR testleri hızla yapılarak vaka sayıları tespit edilmeli ve günlük olarak yayınlanmalıdır. 5-12 yaş grubundaki öğrencilerin aşısı 14 Ocak’tan önce yapılarak okullar açıldığında bağışıklık kazanmış olmaları sağlanmalıdır. Aşı olmayan okul çalışanları okula, öğretmenler ise derslere girmemelidir. Okullardaki vaka durumlarına göre, 21 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinin 14 Ocak tarihinde başlatılması düşünülebilir. Bir haftalık kaybın ikinci dönemde giderilmesi mümkündür. Yarıyıl tatilini öne çekerek eğitim- öğrenimde oluşacak kayıplar, yaz tatili ya da nisan ayı tatili iptal ederek giderilebilir. Bu sayede ocak, şubat ayları muhtemel vaka artışlarının ve buna bağlı olarak yoğun bakımlarda oluşacak doluluk oranlarının önüne geçilebilir. Daha önce de olduğu gibi, hiçbir tedbir almadan süreci geçiştirmeye çalışmak, öğrencilerin ve toplumun sağlığını tehlikeye atacaktır."