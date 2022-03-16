CHP’li Kaya’dan Aysel Tuğluk’a ziyaret: Kendi ihtiyacını göremeyecek birinin tahliye edilmesinden başka bir seçenek yoktur

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk’u tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde ziyaret etti. Kaya, “Aysel Tuğluk, kendi ihtiyaçlarını göremeyecek bir noktada. İki arkadaşıyla birlikte kalıyor ve tüm ihtiyaçlarını arkadaşlarının yardımıyla görebiliyor. Seçilmiş bir insanın cezaevinde yattığı yetmiyormuş gibi artık kendi ihtiyacını göremeyecek, bir başkasına muhtaç hale gelmiş birinin tahliye edilmesinden başka bir seçenek yoktur” dedi.

Yıldırım Kaya, demans teşhisi konulan ve sağlık durumu kötüye giden Aysel Tuğluk’u Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bugün ziyaret etti. Kaya, ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Birazcık insanlık duygusu olan hekimlerin, bu duruma seyirci kalmaması lazım"

“Bugün Kandıra Cezaevi’ndeydim. Aysel Tuğluk’u ziyaret ettim. Aysel Tuğluk, kendi ihtiyaçlarını göremeyecek bir noktada. İki arkadaşıyla birlikte kalıyor ve tüm ihtiyaçlarını arkadaşlarının yardımıyla görebiliyor. Birazcık insanlık duygusu olan hekimlerin, bu duruma seyirci kalmaması lazım. Seçilmiş bir insanın cezaevinde yattığı yetmiyormuş gibi artık kendi ihtiyacını göremeyecek, bir başkasına muhtaç hale gelmiş birinin tahliye edilmesinden başka bir seçenek yoktur."

"Bu arkada, gördüğünüz 23 yıllık cezaevi hala şantiye elektriği kullanıyormuş"

"Bu arkada, gördüğünüz 23 yıllık cezaevi hala şantiye elektriği kullanıyormuş. Mahkumlar ve tutukluluklar, kendi kaldıkları yerdeki elektrik faturalarını ödüyorlarmış. Daha önce 80 lira ödüyorlarmış, şimdi sadece kendi kaldıkları yere 210 lira elektrik faturası ödüyorlarmış. Hani biz dışarda elektrik faturalardan şikayetçiydik, meğer içerde zoraki tutulanlarda elektrik faturası ödüyorlarmış. Sanırım 23 yıllık cezaevinin ruhsatı yok, kaçak ki şantiye elektriği… Şantiye elektriği biliyorsunuz normal elektrikten daha pahalı."

"Bir buçuk saatlik açık görüşümüz yarım saate indirildi"

"Ayrıca cezaevinde özellikle Aysel Tuğluk’un, Gülten Kışanak’ın, Nurhayat Altun’un söylediği şu: ‘Biz bunu siyasi olarak dillendirmiyoruz ama bizim bir buçuk saatlik açık görüşümüz yarım saate indirildi. Sadece ailelerimizle açık görüş yapabiliyoruz. Siyasilerle de açık görüş yapamıyoruz. Haftada bir telefon görüşmemiz vardı, pandemi sırasında açık görüş yapılamadığı için süresi uzundu. Şimdi hem açık görüşün süresi kısa hem de telefon görüşmesinin süresi kısa.’ Ayrıca bir şikayetleri daha var: Sabah yoklama, akşam yoklama alınıyor. İçeri giriliyormuş her sabah ve akşam hem alt kata hem üst kata tüm koğuş tek tek aranıyormuş. Sayım yapılması kişinin kendisini gördüğünde yeterli, ama bununla yetinmiyorlarmış. Bunların tümü çözülmek zorunda, bunların çözümü için Sayın Adalet Bakanı ile görüşeceğim.” (ANKA)