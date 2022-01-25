CHP'li Kasap'tan hekimlere yönelik maaş ve emeklilik düzenlemesi iddiası: Özel hastaneler karşı çıktığı için iptal edildi

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, kamuda düşük ücretlerle çalışan hekimler için Meclis’e getirilen maaş ve emeklilik düzenlemesinin özel hastanelerin itirazı nedeniyle iptal edildiğini savundu. Bu durumun hekimlerin istifası ve yurt dışına göç etmesine neden olduğunu belirten Kasap, “Bu düzenlemenin gecikmeden ve sektörde daha fazla bir krize yol açmadan Meclis’e bir an önce gelmesi lazım” dedi.

Kendisi de tıp doktoru olan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kamuda düşük ücretlerle çalışan hekimler için Meclis’e getirilen maaş ve emeklilik düzenlemesinin özel hastanelerin aynı zammı ucuza çalıştırdıkları kendi hekimlerine de yapmak zorunda kalacakları için düzenlemeye karşı çıkmaları nedeniyle iptal edildiğini savundu.

"Bakan Koca'nun hastanesinin de karşı çıkıp çıkmadığı açıklanmalı"

Yazılı açıklama yapan CHP milletvekili Kasap, maaş zammının maliyetlerini artıracağını savunan özel hastanelerin bu zamma karşı olmalarının gelinen ekonomik koşullar göz önüne alındığında binlerce doktorun istifası ve yine binlerce doktorun yurt dışına göç etmesine yol açtığını vurguladı. Kasap, bu konuda özelde çalışan hekimler ve yardımcı sağlık personelleri için ödenecek taban ücretinin arttırılması suretiyle belirlenmesi amacıyla Meclis’e kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi ve kurucusu olduğu Medipol hastanesinin de özel bir hastane olarak bu düzenlemeye karşı çıkıp çıkmadığının açıklanması gerektiğini” belirten Kasap, Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanı olarak hekimlere maaş ve emeklilik düzenlemesinin iptal edilmesinde kendi özel hastanesinin ne kadar etkisinin olduğunun açıklanmasını istedi. Kasap, “Bu düzenlemenin gecikmeden ve sektörde daha fazla bir krize yol açmadan Meclis'e bir an önce gelmesi lazım” dedi. (ANKA)