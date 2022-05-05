Murat Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli; ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, "Aday kulislerle belirlenemez. İttifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Sayın Genel Başkanın böyle bir tercihi olmayacaksa adayın ön seçimle belirlenmesi gerekir." dedi.

Gazete Duvar'dan Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar’a konuşan Karayalçın, "Hiç kimsenin önü kesilmemelidir. Böyle bir gelişme fırsatını görürsem ben de bunun değerlendirmesini yaparım." ifadelerini kullandı.

"'Soros suçu'nu çok merak ediyorum; bu nasıl tanımlanmaktadır"

Gezi davasıyla ilgili verilen kararın çok yanlış olduğunu belirten Karayalçın, "Yeni suçlar çıkıyor. 'Soros suçu' diye bir suç. Ben bunu çok merak etmeye başladım bu nasıl tanımlanmaktadır. Bu Türkiye'yi çok derinden sarsacaktır. Çok memnuniyetle görüyorumki sadece sosyal demokrat kesimde, sol kesimde değil, toplumun bütün kesimlerinde, AKP'de, öteki partilerde, İyi Parti'de, DEVA Partisi'nde bununla ilgili tepkiler yükselmeye başladı. Yani bu belki de yeni bir sayfa açılmasını getirecek. Belki yeni bir dönemin başlatılması söz konusu olabilir umudunu taşıyorum." diye konuştu.