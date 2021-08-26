CHP’li Karaca: Taliban anlayışı ülkemize hakim olmamışsa Cumhuriyet'in kazanımları sayesindedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca,

Karaca, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Karaca: “Bugün 26 Ağustos, tam 99 yıl önce kadınlarımıza; özgürlüğe, bağımsızlığa ve eşit birey olma mücadelesiyle taçlanacak olan zafere yürüyüşün, Büyük Taarruz’un yıl dönümü. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak minnettarlığımı tekrar ifade etmek istiyorum. Bugün, 99 yıl sonra özgür bir Cumhuriyet kadını olarak siyasette, çalışma hayatında, ekonomik hayatta bir kadın ve eşit birey olarak varsam o günlerdeki mücadeleye ve Cumhuriyet’in kazanımlarına borçluyum. Benim gibi tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlarımız da aynı duygu ve düşüncede olmalılar.'' dedi

"Taliban'ın yaptıkları 21. yüzyıla yakışmıyor"