CHP'li Karaca: Saray hükümetinin yarattığı beş temel sorunun çözümü için CHP hazırdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Demokrasinin sadece kağıt üstünde kaldığı, yasama, yargı ve medyanın bir kişinin vesayeti altında bırakıldığı ülkemizde tek kişilik saray hükümetinin yarattığı beş temel sorunun çözümü için CHP hazırdır” dedi.

Karaca, CHP’nin 98. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

Karaca açıklamalarına şöyle devam etti:

''Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 98. yılının gururunu yaşıyoruz''

“Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 98. yılının gururunu yaşıyoruz. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP’nin bir üyesi olmaktan onur duyuyor, köklü geçmişimizden aldığımız güçle aydınlık bir geleceğe yürüyoruz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserinden biri CHP’dir. Bugüne dek Türkiye’nin geçirdiği sosyal-ekonomik-kültürel değişimlere öncülük eden Cumhuriyet Halk Partisi; her türlü iftira, yalan ve karalama kampanyalarının karşısında asırlık bir koca çınar olarak varlığını sürdürecektir. İnsan onuruna aykırı yaşam koşullarını ortadan kaldırma, hak ihlallerinin önlenmesi yolunda ısrarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi; eşitlik ve özgürlük mücadelesinin savunucusu olarak, tek kişilik şahsım hükümetinin yarattığı çürümeyi, yıkımı, kıyımı sona erdirecek partidir. Kuruluşundan bugüne laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan, yapılan tüm saldırılar karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olarak dimdik ayakta duran Cumhuriyet Halk Partisi; kimsesizlerin kimsesi olmaya, hak ve özgürlükleri savunmaya, otoriter rejim karşısında halktan aldığı destekle halk için çalışmaya devam edecektir.''