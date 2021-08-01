CHP'li Karaca: Erdoğan, Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulunmadı, ayağına getirtti, bizzat tanığıyım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesi ile görüştü. AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan'ın aileye taziye ziyareti gerçekleştirdiği belirtilirken, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Bicer Karaca, "Ziyarette bulunmadı, ayağına getirtti" ifadesini kullandı. Öte yandan 'ziyaret' fotoğrafında Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bayrak dikkat çekti.

AKP'nin Twitter hesabında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Karaca, AKP'nin paylaşımını alıntılayarak, "Ziyarette bulunmadı. Ayağına getirtti. Bizzat tanığıyım..." paylaşımını yaptı.

Sosyal medya hesabından "Ziyarette bulunmadı. Ayağına getirtti. Bizzat tanığıyım" şeklinde bir paylaşımda bulunan CHP'li Karaca, şunları söyledi:

"Dün, Marmaris'te yangına müdahale eden ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin kardeşimizin ailesine başsağlığı ziyaretine, Köyceğiz'e gittik. Gittiğimizde bize orada iletilenler insani olarak, vicdanen hepimizin canını yaktı. AKP Genel Başkanı, Marmaris'e geldi. Aileyi apar topar kalabalık bir grupla aldırarak ayağına götürdü. Ve orada onlara başsağlığı dileğinde bulunacağı söylendi.

Sayın, AKP Genel Başkanı, bizim milli değerlerimizde, canı yanan, evladını kaybetmiş ana baba ayağa çağrılıp başsağlığı dilenmez. O anne babanın yanına gidilir, omzuna dokunulur, boynuna sarılınır ve acıları orada paylaşılır. Biz sırça köşklerinizden, saraylarınızdan çıkıp aileye milli değerlerimize uygun bir başsağlığı bile dileyemiyorsunuz. Buradan bütün kamuoyuna ve ulusumuza sizi şikayet ediyorum." (ANKA)

25 yaşındaki Şahin Akdemir, 29 Temmuz’da Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.