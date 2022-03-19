CHP’li Karaca: Bu yaz, buğdayda ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Bu yaz buğdayda ciddi bir yoklukla, kıtlıkla karşı karşıya kalacağız" dedi.

Denizli Çivril'de çiftçiler ve şoför esnafı, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışı kent meydanında traktörlerle tur atarak protesto etti. Protestoya bir traktöre binerek destek veren Karaca, "Rusya’dan, Ukrayna’dan buğdayı ithal ediyoruz. Oysa neydi eskiden; Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün Konya Ovası’nda buğday ekilmedi, neden? İthalatta, tarım bir yandaş lobisi oluşturdular, siz ekmeyin biz getirelim siz tüketin dediler” dedi. Bir çiftçi ise “Sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var” diye konuştu.

Denizli Çivril'de çiftçiler ve şoför esnafı, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışları protesto etti. Kent meydanını traktörlerle turlayan çiftçiler, araçlarının üzerinde “Çiftçi gülmezse köylü gülmez” yazılı dövizler astı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da traktörlerden birine bindi.

Karaca, şunları söyledi:

"Gübre aldı başını gitti"

"Değerli Çivrilli hemşehrilerim böyle bir duyarlılık, böyle bir itirazı saraya duyurmak için bir araya gelen siz değerli çiftçilerimize, minibüsçü esnaflarımıza, Çivrilli üreticilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Gerçekten artık yeter dendiği süreçte korkmadan, cesurca siz sesinizi duyurmak istediniz, bizler de bu sese aracılık etmek için buradayız. Çiftçilerimiz ekim, kasım aylarında buğdayını, arpasını ekemedi, ekenler gübre atamadı çünkü gübre aldı başını gitti. Ardından okul servisi minibüsçü esnafımız var, sene başında sözleşmeyi mazot 6 buçuk lirayken yaptılar, bugün mazot geldi 20 lira hatta 24 lirayı buldu. Şimdi okul servisi yapan esnafımız perişan durumda sesini saray duymuyor, sarayın keyfi yerinde."

"İthalatta, tarım bir yandaş lobisi oluşturdular, siz ekmeyin biz getirelim siz tüketin dediler"

"Çiftçilerimiz ekemiyor, süt üreticilerimiz, hayvancılıkla uğraşanlar ineklerine yem bulamıyor, saman bulamıyor. Geçen gün bir vatandaşımız aradı: ‘Saman için sipariş verdim, bin 300 liradan pazarlık yaptık. 3 gün sonra sipariş verdiğim zaman geldi. Bin 750 liradan ödersen indiririm, ödemezsen indirmem dedi.' Buğdaylar büyümeyecek gübresiz ekildi. Bu yaz saman da olmayacak. Bu yaz buğdayda ciddi bir yoklukla, kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Rusya’dan, Ukrayna’dan buğdayı ithal ediyoruz. Oysa neydi eskiden; Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün Konya Ovası’nda buğday ekilmedi, neden? İthalatta, tarım bir yandaş lobisi oluşturdular, siz ekmeyin biz getirelim siz tüketin dediler. Bugün Ukrayna-Rusya krizi çıktı buğday gelmeyecek, ne olacak o zaman ekmek 6 lira olacak."

Protestoya katılan bir çiftçi ise şunları söyledi:

"Ne acıdır ki savaşan iki ülkeden gelecek ayçiçek ve buğdaya gözümüzü diktik, hepimiz bekliyoruz"

“Biz çiftçiler olarak bu zor şartlar altında üretime inatla devam ediyoruz. Ne acıdır ki savaşan iki ülkeden gelecek ayçiçek ve buğdaya gözümüzü diktik, hepimiz bekliyoruz. Bunun sebebi de mevcut iktidarın çiftçi haklarını vermemiş olmasından dolayı, gübre, mazot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı üretimde zorlanıyoruz. Eğer ofis Rusya’dan aldığı fiyata biz çiftçilerden alsa bizim her tarafımızı buğday, arpa oluyor, dışarıdan almak zorunda kalmayız artı üretilen fazla mahsulümüzü de dışarıya satar ülkeye döviz girdisi sağlayabiliriz. Fakat yapılan bu olaylara bakıyoruz, sanki bilinçli olarak çiftçiyi yok etmek ister gibi bir hava var.”

Başka bir üretici ise çiftçinin haklarının verilmesi gerektiğini belirterek; “Gemilere, yatlara nasıl kıyak yapılıyorsa, biz kıyak değil biz hakkımızı istiyoruz” dedi. (ANKA)