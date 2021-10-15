CHP'li Karaca: AKP iktidarının sağlık politikası iflas etmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, SGK’nın yıllardır ücretsiz temin edilebilen 52 ilacı daha bugünden itibaren ödeme listesinden çıkarmasına tepki gösterdi. Karaca,“Yandaş vakıflara yıllardır imtiyaz tanıyan, hastaları müşteri gibi gören, özel hastane sahiplerinin bakan olduğu bir sistemde vatandaşa maske, mesafe, hijyen önerirken ticari çıkarları için görevini kötüye kullanan bakanlarla anılacak olan AKP iktidarının sağlık politikası iflas etmiştir.” yorumunu yaptı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Bebeklerin diş çıkarırken kullandığı jeli öderse mi devlet batacak? Toplumsal travmaya sürüklediğiniz yurttaşların ağrı kesicileri mi hazineye yük olacak? Boğaz ve ağız spreyleri mi tasarruf tedbirleri adı altında kısıtlamayla devlet kalkınacak? Yurttaşlarımızın ilaca erişim hakkını yok sayarak mı sağlık yönetimi gerçekleştirilecek? ‘Cep delik, cepken delik’ diyen vatandaş bu ilaçları nasıl alacak?

Nadir hastalıklardan kronik hastalıklara geniş yelpazede ödeme listesinde bulunmayan ilaçlar nedeniyle sağlık hakkı ihlalleri yaşanırken bu 52 ilacın ödeme listesinden çıkarılması yanlışından derhal dönülmesi çağrısını yapıyoruz. SGK vatandaşlar tarafından yıllardır kullanılan bu ilaçlar tekrar geri ödeme listesine almalıdır.” (ANKA)