CHP'li Karabıyık'tan Bakan Selçuk'a: 2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği bilgileri doğru mu?

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, dün, 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda sorulan sorularla ilgili "şaibe" iddiasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sordu. Karabıyık, soru önergesinde "2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği bilgileri doğru mudur?" diye sordu.

“Bir kitapçıkla paralellik bir bilgisi var"

Sözcü gazetesinden Halil Aktaş'ın haberine göre, Lale Karabıyık önergede, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav 06.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav ile ilgili bazı şaibeli konular basına yansımıştır. 2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçıkla paralellik gösterdiği bilgilerine ulaşılmıştır” açıklamasına yer verdi.

Bakan Selçuk'a sorular

CHP’li Karabıyık, Bakan Selçuk'a sınavlara yönelik sorduğu sorular ise şöyle: