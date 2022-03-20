CHP'li Karabat: Temel gıda ürünlerinde kıtlık sürecine girdik

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; et, süt, yumurta, buğday, un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek "Temel gıda ürünlerinde yaşanan arz sorunlarının tetikleyeceği bir kıtlık sürecine girdik" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, temel gıda ürünlerinde yaşanan arz sorunlarının tetikleyeceği bir kıtlık sürecine girildiğini söyledi.

Karabat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; et, süt, yumurta, buğday, un, yağ ve şekere dikkati çekti. "Vatandaşa söylenen yalanları deşifre edeceğiz" diyen Karabat'ın açıklamaları şöyle:

"2) 2022 Ocak’ta toplanan inek sütü miktarı 836 bin 959 ton ile yıllık bazda %5.7 azaldı.

Bu dönemdeki toplam süt ve süt ürünü üretimi 2021’in Ocak ayına göre %4.64 düştü.

Tabloda diğer tüm ürün gruplarını görebilirsiniz.

3) Sektör temsilcilerinden edindiğim bilgiye göre, girdi maliyetleri arttığı için üreticiler hayvanlarını kesime gönderiyor.

Yem fiyatlarına sadece son 20 günde %15 zam geldi.

Çiğ süt zammı da yetersiz. Zamlansa da vatandaşın alım gücü yok.

4) Gelelim et konusuna… Sütçünün kesime gönderdiği hayvanlara rağmen et fiyatlarında bir gerileme yok. Burada esas sıkıntı, kesilen hayvanın yerine yenisi konmuyor.

2021’de büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %0.7 azalarak 18 milyon 36 bin baş oldu.

5) Burada dikkatinizi çekmek istediğim ve ilk kez benden duyacağınız bir konu var. 2021’de küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %6.3 oranında artarak 57 milyon 519 bin baş oldu.

Aslında bir artış yok. Aksine büyük bir kayıp var. “Küpe oyunu” yapılıyor.

6) Kesilen ve ihraç edilen küçükbaş hayvanların küpeleri, sistemden düşürülmüyor. Sadece Katar’a geçen Aralık ayında 2.5 milyon adet koyun ihraç edildi. Halen de ediliyor. İran da Türkiye’den yüklü sayıda koyun satın alıyor. Yerlerine konan hayvan yok!

7) En son Şubat 2020’de kırmızı et üretim istatistiklerini yayınlayan TÜİK, tam 25 aydır bu verileri açıklamıyor. Şubat 2021 ve 2022’de açıklanması gereken rakamlar halktan gizleniyor.

Hayvancılıkta “küpe oyunu” ile son 2 yıldır büyük bir sahtekarlık dönüyor.

8) Adana’da 1.500 kasap ve tavukçu, kepenk kapatıp fiyatları protesto etti. Hayvan sayısı yeterliyse il-ilçe bazında büyükbaş ve küçükbaş hayvan istatistikleri, kırmızı et üretim istatistikleri açıklansın.

9) Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki hayvancılık verilerini kamuoyuna duyurun. Büyük çiftliklerde durum nedir?

Küçükbaş hayvan etinin yoğun tüketildiği Adana’da kasaplar neden isyan etti?

10) TMO milyonlarca ton buğday ithal etmeye başladı. Bakın savaş çıktı, uluslararası piyasalarda buğday fiyatı neredeyse iki kat yükseldi. AKP her zaman kolaya kaçıp ithalat yapacağına, çiftçimizi desteklesin. Buğdayda kıtlık riski büyük!

11) Son 20 günde gübre fiyatları %65-106 aralığında zamlandı. Yeterli gübre kullanılmazsa verimdeki kayıp %70'i bulacak. AKP çiftçiye üretim desteği vereceğine, ithalatçıları ve yabancı ülkelerin çiftçisini sevindiriyor.

12) Tedarik ve fiyat krizi bu sefer şekere sıçradı. Geçen yıl bu dönem 250 TL civarında olan şeker fiyatları günümüzde 800 liraya yükseldi. Piyasada şeker kıtlığı çıkmaya başladı. Pastaneciler başta olmak üzere gıda üreticileri isyan ediyor.

13) 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar olan tarım arazisi büyüklüğü 2021’de 38 milyon hektara kadar düştü. 2021’de 2.3 milyar dolarlık buğday, 1.5 milyar dolarlık soya fasulyesi ve 1.1 milyar dolarlık ham ayçiçeği yağı ithal ettik.

14) 4.8 milyar dolarlık hayvan yemi ve 2.6 milyar dolarlık un ithalatı gerçekleştirdik. Yurtdışından 600 milyon dolara arpa, 2.4 milyar dolara da pamuk satın aldık.

Tüm bu ithalat çiftçinin üretimi bırakmasına, enflasyonun ve cari açığın artmasına neden oluyor.

15) Kümes hayvancılığında da durumumuz vahim.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %5.9, tavuk eti %6.9, kesilen tavuk sayısı %7.7, hindi eti üretimi de %22.5 azaldı.

16) Eskiden uygun fiyatıyla vatandaşın protein kaynağı olan tavuk ve yumurta, şimdi lüks hale geldi. Çünkü üretici işi bırakmak zorunda kalıyor. Her gün yurdun dört bir tarafındaki kümesler tek tek kapanıyor.

17) Esas vurucu darbeyi yaz aylarında göreceğiz. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte şu anda gördüğümüz fiyatlar tahmin edemeyeceğimiz boyuta ulaşacak. Yeni bir kur krizi ve jeopolitik risk de yaşanması durumunda kıtlık ortaya çıkacaktır.

18) Bu yılki turizm hedefi en az 50 milyon turist olarak açıklandı. Rusya ve Ukrayna’dan 10 milyon turist gelmese dahi 40 milyon fazladan nüfusu doyurmak zorundasınız. Hadi onların ceplerinde dolarları, Euroları var… Peki, vatandaşın cebinde ne var?"