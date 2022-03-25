CHP'li Karabat'tan 'kırmızı et ihracatına kısıtlama' değerlendirmesi: İhraç ettiğimizden daha pahalıya ithalat yapacağız

Geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvanların uçaklarla Katar'a yollandığına ilişkin bir video paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ticaret Bakanlığı'nın büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin KKTC, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere kısıtlanması kararına yönelik olarak "Gündeme getirdiğimiz et skandallarıyla ilgili geç de olsa bir adım atıldı. Kırmızı et ihracatı yasaklandı" dedi.

Fiyat artışı nedeniyle gündemde olan kırmızı etin ihracatına kısıtlama getirildi. Bu kapsamda büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere ihracatının kısıtlanmasına karar verildi.

"Duyumlarımız, AKP’nin yine skandal işler peşinde olduğu yönünde"

Geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvanların uçaklarla Katar'a yollandığına ilişkin bir video paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da "Ama duyumlarımız, AKP’nin yine skandal işler peşinde olduğu yönünde" dediği tweet'inde şunları yazdı;

"İhracat rakamları artsın diye memleketteki hayvanları Katar’a, İran’a ve diğer Ortadoğu ülkelerine satan AKP, şimdi arz sıkıntısı yaşanıyor diye harıl harıl ithal edecek hayvan arıyor!

"İhraç ettiğimizden daha pahalıya ithalat yapacağız"

Ramazan ayı, Kurban Bayramı ve turizm sezonu için yeterli hayvan stokumuz yok. Şimdi ihraç ettiğimizden daha pahalıya ithalat yapacağız. Tebrikler AKP! Öngörüsüz politikalarınızla vatandaşı gıda yoksunu bırakmanız yetmedi, bir de cari açığı büyütüyorsunuz.

Kriz anında hemen ithalata sarılan AKP’nin yapması gerekenleri ise söylüyorum: Küçük üreticilerin desteklenmesi, yem ve diğer giderlerde teşvik, hatta hibe gerekiyor. Buraya bir nokta koyup, yeni bir başlık açalım.

"Pis kokular geliyor..."

2021’in tamamı ile bu yılın ilk 2 ayında hayvansal ürün ihracatı 1.5 milyar doları buldu. Buradaki büyük tüccarlar ve aracılar kimlerdir? Bunların Tarım ve Ticaret Bakanlıkları ile ilişkileri ne ölçüdedir? Pis kokular geliyor...