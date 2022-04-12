CHP'li Karabat: Önlem alınmazsa kiralık ve satılık konut fiyatları kısa sürede 2 katına çıkacak

CHP İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi Özgür Karabat, “Uyarıyorum. Barınma kaosuna adım adım gidiyoruz! Türkiye genelinde ortalama kiralar 3.100 TL’ye çıktı. Esas yıkım ise büyükşehirlerde. İstanbul’da kira fiyatları Türkiye ortalamasının iki katından fazla, 6.500 TL’ye ulaştı" değerlendirmesini yaptı. Karabat, "Önlem alınmazsa kiralık ve satılık konut fiyatları kısa sürede 2 katına çıkacak" düşüncesini dile getirdi.

Karabat, "AKP Hükümeti, gıdadan eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar pek çok alanda Türkiye’yi büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor. Barınma konusu çok büyük bir toplumsal yıkımın eşiğine gelmiştir.Vatandaşlar, değil satılık, kiralık ev dahi bulamaz durumda. Son 1 yılda kiralık metrekare fiyatı Muğla’da %223, Antalya’da %166, İstanbul’da %126, Mersin’de %117, Ankara’da %116 arttı. Bu artışlar, AKP’nin öngörüsüz politikaları nedeniyle daha da artacak. 250.000 dolara ev alana vatandaşlık verilerek bu çöküş başladı. Türk lirasındaki değer kaybı ile yabancılar akın akın Türkiye’ye geldi. Şehirlerimizin merkezlerinde hem konut alıyorlar hem de kiralıyorlar. Böyle olunca da piyasada fiyatlar katlanıyor." ifadesini kullandı.

Karabat şunları kaydetti:

"AKP, sadece ülkeye döviz gelsin mantığıyla hareket ettiği için vatandaşların barınma haklarının nasıl yok edileceğini umursamadı. Orta gelirli insanlar dahi şehir merkezlerinde yaşayamaz hale geldi.

"Barınma hakkını dahi koruyamayan basiretsiz bir yönetimle karşı karşıyayız"

Aileler, gelirlerinin yarısından fazlasını kiraya ödemek zorunda kalıyor. Hele ki evde tek kişi çalışıyorsa geçinmek artık imkânsız. Barınma hakkını dahi koruyamayan basiretsiz bir yönetimle karşı karşıyayız.

Yap-İşlet-Devret projeleri ile yandaşlarına milyarlarca dolar ödemeyi garanti eden AKP, söz konusu vatandaşların barınması ve beslenmesi olunca sus pus oluyor. Döviz sahibi yabancılara verdikleri değerin 10’da birini dahi kendi vatandaşlarına vermiyorlar. Eğer önlem alınmazsa kiralık ve satılık konut fiyatları kısa sürede 2 katına çıkacak. Ayrıca, yabancılar kontrolsüzce şehirlerin belirli bölümlerinde çoğaldığı için, bunun toplumsal sonuçları da olacak! ) AKP kendi vatandaşlarına 3 kuruş maaşla şehrin dış mahallelerinde yaşamayı, her gün 3-4 saat yol gidip yabancılara hizmet etmeyi layık görüyor. Biz ise insanca, eşit ve onurlu yaşamayı vadediyoruz. Söz veriyoruz, yapacağız!"