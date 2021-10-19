CHP'li Karabat: Merkez Bankası başkan ve yardımcılarına birden çok makam aracı tahsis edilmiş

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Merkez Bankası başkan ve başkan yardımcılarına yasal mevzuata aykırı olarak birden çok makam aracı tahsis edildiğini söyleyerek, "Kurum uyarılara rağmen aynı hukuksuz işlemlerde ısrar ediyor" dedi.

Konuya dair bir açıklama yayınlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Sayıştay raporlarına da yansıyan bulgulara göre, Merkez Bankası başkan ve başkan yardımcılarına yasal mevzuata aykırı olarak birden çok makam aracı tahsis edilmiş. Ayrıca mevzuatta sınır getirilen motor hacmi ve yerlilik şartına da uyulmamış” dedi.

Sayıştay raporlarında da yer aldı

Karabat açıklamasında, “Merkez Bankası denetimlerinde 2020 yılında yapılan sözleşmeyle 6 adet 1. Grup (Audi A6 Sedan 45 Turbo FSI Quattro 245 HP Design S Tronic ), 18 adet 2.Grup ( Audi A4 Sedan 40 TDI 190 HP Advenced S Tropic Pi) ve 15 adet 3. Grup ( Audi A4 Sedan 45 TFSI Quattro 245 HP Advenced S Tronic) olmak üzere silindir hacmi 1600 cc’nin üzerinde ve yabancı menşeli toplam 39 araç kiraladığı görülüyor. 2019 yılı Sayıştay denetim raporunda da benzer bulgular söz konusu. Ancak kurum uyarılara rağmen aynı hukuksuz işlemlerde ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

"Kurumda araç saltanatı oluşturulmuş"

2019 yılının denetim raporlarında silindir hacmi yasal sınırın üstünde olan ve yabancı menşeli 35 aracın mevzuata aykırı biçimde kiralandığının tespit edildiğini söyleyen Karabat, şöyle devam etti:

“Tüm bunlar yetmezmiş gibi Taşıt Kanunu’nun ‘Taşıt verilecekler’ maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen başkan ve başkan yardımcılarına mevzuata aykırı biçimde birden fazla araç tahsis edilmiş. Araç tahsis edilmeyecek kişilere bile araç tahsisi yapılmış. Kurumda adeta bir araç saltanatı oluşturulmuş. İşin trajik yanı ise Sayıştay’ın tespitlere rağmen herhangi bir soruşturma açılmaması. Kaldı ki yasalara uymayan yöneticiler kendilerinden hesap sorulmayacağından o kadar eminler ki kamu zararı yaratan işlemlerde ısrar etmişler.”

"Güncel piyasa değerleri 40 milyon TL"

Araçların güncel piyasa değerlerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğunu ifade eden Karabat, “Ülke kriz içindeyken, yoksulluk ve işsizlik milyonlarca vatandaşımızın hayatını karabasana çevirmişken kurumlarda yaşanan savurganlık ve yozlaşma kabul edilemez. Yerel yönetimler el değiştirince araç saltanatını bitirdiğimiz gibi iktidar değiştiğinde de kurumlardaki bu kural tanımaz saltanata son vereceğiz” ifadelerine yer verdi.