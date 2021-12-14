CHP'li Karabat: Katar olmak üzere pek çok Körfez ülkesiyle önemli ticari anlaşmalar imzalanması ülkemizin bölgesel çıkarları ile tezatlık oluşturuyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Katar ziyaretinde ikili görüşmeler sırasında Katar Hükümeti’ne Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptıkları iş birlikleri ve Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal eden anlaşmalardan dolayı bir tepki verilmiş midir? Verilmediyse bunun nedeni nedir?" diye sordu.

Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin ardından AKP iktidarı, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkelerine odaklandı. AKP bu ülkelerle çok sayıda anlaşmaya imza atarken, bu ülkelerin Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla çatışan adımları yeniden gündeme geldi. Katar’ın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini TBMM’ye sunduğu bir soru önergesiyle gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerine dikkat çekerek, “Katar, açıkça Türkiye aleyhinde çalışmalar yapıyor. AKP hükümeti ise krizden dolayı Katar’a ses dahi çıkaramıyor.” dedi.

"Katar, Akdeniz’de petrol arama faaliyetlerini sürdürüyor"

Yıllardır Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile enerji alanında iş birliği yapan Katar, Akdeniz’de petrol arama faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Doğu Akdeniz’deki 5 numaralı doğalgaz sahasında arama ve işletme yetkilerinin Katar ile ABD’li Exxon Mobil’e verildiği belirten Karabat, söz konusu alanın Türkiye’nin de münhasır ekonomik bölge olarak hak talep ettiği bir parsel olduğunu hatırlattı.

"Bu durum AKP’nin ulusal çıkarları bile göz ardı edebildiğini açıkça gösteriyor"

Dışişleri Bakanlığının, Doğu Akdeniz'deki 5. Parsele ilişkin açıklamasına da değinen Karabat, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın 5. Parseldeki arama faaliyetlerine sert bir tepki gösterdi. Hatta Türkiye’nin hakkı olan bölgelerde Rum yönetimi ile iş birliğine gidecek şirketlere yaptırım uygulayacağını ilan etti. Buna rağmen Katar başta olmak üzere pek çok Körfez ülkesiyle önemli ticari görüşmeler, anlaşmalar yapılıyor. Bu durum AKP’nin ulusal çıkarları bile göz ardı edebildiğini açıkça gösteriyor.” dedi.

Karabat’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle: