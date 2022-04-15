CHP'li Karabat: İstatistiklere girmeyen milyonlarca mülteci söz konusu!

CHP Milletvekili Özgür Karabat, "Geçici koruma statüsü sadece Suriyelilere verildiği için Afgan ve Pakistanlılar gibi mültecilerin sayısı bilinmiyor. Bunlara “düzensiz göçmen” deniyor ve “yakalanırlarsa” istatistiklere giriyor. İstatistiklere girmeyen milyonlarca mülteci söz konusu!" dedi.

"AKP'nin 250 bin dolara ev alana vatandaşlık vermesi ile Türkiye’nin toplumsal yapısı sarsılmaya başladı" diyen Karabat, Türkiye'deki göçmen nüfusu ve konut kriziyle ilgili bilgiler verdi.

Karabat'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgiler şöyle:

"İstanbul’da her 10 konuttan 1’i yabancılara satıldı"

"AKP’nin Türkiye’yi yolgeçen hanına çevirmesi ve 250 bin dolara ev alana vatandaşlık vermesi ile Türkiye’nin toplumsal yapısı sarsılmaya başladı. Şimdi sizinle ibret verici rakamlar paylaşacağım. Barınma krizinin de nasıl oluştuğunu göreceğiz.

Ocak-Mart'ta yabancılara konut satışı yüzde 45,1 artışla 14.344 adet oldu. Yabancılar 9 yılda Türkiye’de 293 bin konut satın aldı. Antalya’da yaklaşık her 4 konuttan 1’i, İstanbul’da her 10 konuttan 1’i yabancılara satıldı."

"Suriyeliler kontrolsüz biçimde ülkeye yayılmış"

Resmi rakamlara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 3.761.267 Geçici barınma merkezleri dışında bulunan Suriyeli sayısı 3.710.531 Barınma merkezlerinde 50.736 Suriyeli var. Yani Suriyeliler kontrolsüz biçimde ülkeye yayılmış. Ama bitmedi...

Geçici koruma statüsü sadece Suriyelilere verildiği için Afgan ve Pakistanlılar gibi mültecilerin sayısı bilinmiyor. Bunlara “düzensiz göçmen” deniyor ve “yakalanırlarsa” istatistiklere giriyor. İstatistiklere girmeyen milyonlarca mülteci söz konusu!"

"Bu yılın ilk 3 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 52 bini aştı"

"Bu yılın ilk 3 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 52 bini aştı. 2021’in tamamında bu rakam 163 bindi. Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Ağustos 2021’de 'Türkiye'de şu anda emniyete göre kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur' dedi."

"Türkiye bir mülteci üssüne çevrilmiş durumda"

"Devletin verilerinin tutarsızlığı bir tarafa, Türkiye uluslararası camia tarafından bir mülteci üssüne çevrilmiş durumda. Türkiye’den 2014-2022 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı sadece 18.599!

Diplomaside Türkiye’ye her türlü hezimeti yaşatan AKP, mülteci meselesinde de sınıfta kaldı. Milyonlarca mülteci Türkiye’de kalırken, sadece 18 binini Batılı ülkeler yanına aldı. Karşılığında da para vererek Türkiye’nin mülteci politikasını yönetti."

"Başka şehirlere kayıtlı mülteciler de ayrıca İstanbul’a geliyor"

"Şimdi de gelelim ikamet izni verilen yabancılara... İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı 1.404.801 Bunun yarısı İstanbul’da. Toplam 760 bin 747 yabancıya ikamet izni verildi.

Tüm Türkiye’de resmi ikamet izni verilen Suriyeli sayısı 108 bin 908. Ancak İstanbul’daki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 540 bin 618! Başka şehirlere kayıtlı mülteciler de ayrıca İstanbul’a geliyor.

Bunlar, plansız mülteci politikasının sonuçları."

"Savaş nedeniyle kendi topraklarını terk etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yapmak insanlık görevidir"

"Burada sakın yabancı ve mülteci düşmanlığı yaptığımız anlaşılmasın. Savaş nedeniyle kendi topraklarını terk etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yapmak insanlık görevidir. Kontrolsüz, denetimsiz ve plansız politikalara karşıyız."

"Turist gibi gelip aylarca burada yaşıyorlar"

"Türkiye hem mültecilere hem de cebine döviz koyup gelenlere sorgusuz sualsiz ev sahipliği yapıyor. Turist gibi gelip aylarca burada yaşıyorlar. 3, 6 ve 12 aylık ev kiralıyorlar. Kayıtlarda ise yoklar!"

"İstanbul’da ayrı Antalya’da ayrı ev kiralayan yabancılar dahi var"

"Enflasyon ve inşaat maliyeti ile artan konut fiyatları bir de bu yüzden katlanıyor. Türk lirası öyle ucuz oldu ki, İstanbul’da ayrı Antalya’da ayrı ev kiralayan yabancılar dahi var.



Türk lirası değer kaybettiği sürece Türkiye’ye yerleşmeye gelen yabancı sayısı katlanarak artacak. Vatandaşın geliri düştükçe ve reform niteliğinde bir konut politikası geliştirilmedikçe barınma krizi daha da büyüyecek."

"Konut krizi daha da derinleşecek"

"Önümüz yaz sezonu. Göreceksiniz konut krizi daha da derinleşecek. Düğünler olacak, gençlerimiz evlenecek; ama bütçelerine uygun ev bulamayacaklar. Bazı gençlerimiz ev bulamadığı için evlilikten vazgeçecek.



AKP, kendi vatandaşını öz yurdunda garip yaparken, parası olan yabancıları el üstünde tutuyor, mültecileri de siyasi çıkar amacıyla kullanıyor. Söz veriyoruz, tüm bu sorunları çok kısa süre içinde çözeceğiz."