CHP'li Karabat: FED faiz kararını açıkladığı zaman TÜİK sepetine hangi malzemeleri koyarak yeni rakamları sunacak?

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon rakamlarının Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı etkinin FED'in faiz kararını açıkladığı zaman ortaya çıkacağını söyledi.

Karabat, YouTube kanalında ABD'de ki enflasyon rakamlarının uzun vadede Türkiye ekonomisini nasıl sıkıntıya sokacağını açıkladı.

"Faiz sebep enflasyon sonuç anlayışı orada yok"

Özgür Karabat, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntının asıl sebebinin alınan kararların ekonomi tarafından hiçbir karşılığının olmadığını belirtirken “ABD enflasyon rakamları sonucunda FED bu rakamlara göre hareket edip bir faiz oranı belirleyecektir çünkü orada 'faiz sebep enflasyon sonuç' diye bir anlayış üzerinden ekonomik kararlar alan bir yönetim anlayışı yok. FED'in alacağı faiz kararı sonrasında da haliyle küresel para birimi olan dolar ana vatanına doğru yola çıkacaktır. Böyle bir durumda hangi yatırımcı dolarını Türkiye'de tutmayı tercih eder?” ifadelerini kullandı.

"Memurun, işçinin maaşı dolar karşısında eriyecek"

Karabat kısa vadede ödenmesi gereken dış borç konusunda yeniden yapılanmaya gidilmek zorunda kalınacağını ve bunun da ciddi bir maliyeti olacağını şöyle açıkladı:

“Türkiye'nin kısa vadeli borcu 190 milyar dolar ve bu kamu borcu, özel sektörün de 90 milyar dolar borcu var. Türkiye kısa vadede bu borcu kapatabilir mi? Tabi ki kapatamaz. Ancak borcun yüzünü yenileyebilir, yapılandırabilir ve tabi bu durumda da mevcut borç eskiye göre daha maliyetli olacak demektir. Bu doğal olarak bir hayat pahalılığına sebep olacaktır, tüm çalışanların maaşı dolar karşısında eriyecek. Geliri Türk Lirası olan çiftçinin ürünü eriyecek, esnaf zaten ağlıyor ve yapılan destek senelik damga vergisi kadar... Amerika'da açıklanan enflasyon rakamları bizi ilgilendirmez demek asla doğru bir yaklaşım değildir.”

"FED, faiz oranını açıkladığı zaman TÜİK sepete ne koyacak"

Özgür Karabat, rakamlarla oynayarak enflasyonu düşük gösterme çabası içerisinde olan TÜİK'in FED faiz kararı sonrası ne yapacağını merak ettiğini belirtirken “FED faiz kararını açıkladığı zaman TÜİK sepetine hangi malzemeleri koyarak yeni rakamları sunacak merak içerisindeyim. Vatandaşın sepetinde olmayan malzemelerle enflasyon rakamları açıklayan TÜK bakalım o zaman ne yapacak? Sepete koyulan raptiyenin vatandaşın sepetiyle ne ilgisi olabilir?” ifadelerini kullandı.

"Saray yalıtımı yüzünden vatandaşın sesi içeriden duyulmuyor"

Özgür Karabat son olarak içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde muhalefetin sesinin oldukça gür çıktığını ancak mevcut iktidarın bunu duymak istemediğini şu sözlerle aktardı:

“Türkiye'de muhalefetin sesinin güçlü olduğunu düşünenlerdenim, sıkıntı iktidarda olanların kulaklarında duyma problemi olması ya da şatafatlı sarayda kullandıkları lüks yalıtım yüzünden vatandaşın ve muhalefetin sesi içeriden duymuyorlar. Sarayda yaşayanlar bu iki sebepten birisi yüzünden sesleri duymuyor.”