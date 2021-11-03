CHP'li Karabat: EPDK, enerji şirketlerine kestiği 3 milyar 696 milyon TL'lik cezayı tahsil edemedi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), enerji şirketlerine kestiği 3 milyar 696 milyon liralık cezayı tahsil edemediği söyledi..

Konuyu yazılı bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, tahsil edilmeyen cezaların toplamının Kurum'un yaklaşık 10 yıllık toplam gelirine denk düştüğünü söyledi.

"Tahsil edemediği ceza 10 yıllık geliri"

EPDK'nın 2020'ye kadar kestiği 3 milyar 848 milyon TL'lik cezanın 3 milyar 696 milyon TL'sini yani yaklaşık yüzde 96'sını tahsil edemediğinin Sayıştay tarafından tespit edildiğini söyleyen Karabat; “Kurumun 2019 yılı toplam geliri 375 milyon 731 bin TL. 2020 net gelir toplamı 438.3 milyon TL. Dolayısıyla kurumun tahsil etmediği 3 milyar 696 milyon TL'lik ceza EPDK'nin 10 yıllık toplam gelirine denk düşüyor. Göz göre göre, sayısız tespite ve uyarıya rağmen EPDK yetkilileri cezalar için harekete geçmemiş. Ortada bir ihmalden çok aleni bir kamu zararı suçu var. Birilerine kol kanat mı geriliyor? Cezalarını ödemeyen bu enerji şirketleri hangileri? Cezaların konusu çevreye verilen zarar mı, kaçakçılık mı, hileli işlemler mi? Hepimizin bunu bilmeye hakkı var” dedi.

"Bazı şirketler kollanıyor"

Karabat, “Kurumdaki ihmallerin kronik hale gelmesi aklımıza ister istemez bazı enerji şirketlerinin kollandığı şüphesini getiriyor. Kaldı ki geçen süre zarfında kimi alacaklar zaman aşımına uğramış. Yakın gelecekte önemli miktarda alacağın zaman aşımına uğrayabileceği görülüyor. Son Sayıştay raporu, sorunların devam ettiğini gösteriyor” dedi.