CHP'li Karabat: Enerji satışı yapan 197 şirketten 37'si hiç vergi ödememiş

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, geçtiğimiz yıl 3 milyon 768 bin 638 kişinin elektriğinin borcu yüzünden kesildiğini hatırlatarak, "Bakanlık verilerine göre 2020 yılında enerji satışı yapan 197 şirketten 37'si vergisini hiç ödememiş. 18 şirket de eksik ya da gecikmeli ödemiş" dedi.

Meclis'te yaptığı konuşmada Karabat, kimi enerji şirketlerinin açıkça kollandığını savunarak; “Enerji sektöründe hizmet veren şirketler ‘Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı' adı altında bir vergi ödüyor. Bakanlık verilerine göre 2020 yılında enerji satışı yapan şirket 197 şirketten 37'si vergisini hiç ödememiş. 18 şirket de eksik ya da gecikmeli ödemiş. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dörtte biri vergi ödemiyor ya da eksik ödüyor. Dolayısıyla ciddi bir denetim eksikliği olduğu açık” dedi. Karabat, yaşanan usulsüzlüğün yıllardır devam etiğinin de altını çizdi.

"Yıllardır devam eden bir usulsüzlük var"

CHP'li Özgür Karabat, Sayıştay'ın bulgularının 2018 ve 2019 yıllarına ait denetim raporlarında da yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Vatandaş elektrik faturasını bir gün dahi geciktirse tepesine binerler. Oysa yıllardır devam eden bir usulsüzlük var ortada. Sorumlular da adeta bunlara göz yumuyor. 2018 yılında 18 şirket, 2019 yılında 37 şirket hiç vergi borcu ödememiş. Bu şirketler hangileri, bunların ödemedikleri vergi borçları tutarı ne kadar kamuoyunun bunları bilmeye hakkı var.”