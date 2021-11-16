CHP'li Karabat: Bütçe Meclis'ten geçmeden 16 milyar dolar eridi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM'ye sunulan 2022 yılı bütçesinin 20 günlük kur farkıyla 16 milyar dolar eridiğini ifade etti.

2022 yılı Bütçe Teklifinin Meclisteki görüşmeleri sürerken, TL dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. CHP'li Karabat, sosyal medya hesabından "20 günlük kur farkıyla bütçe 172 milyar dolara geriledi." dedi.

Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"AKP'nin #TBMM'ye sunduğu 2022 yılı bütçesinin yaklaşık değeri 188 milyar dolardı. Sadece 20 günlük kur farkıyla bütçe 172 milyar dolara geriledi. Bütçe Meclis'ten geçmeden 16 milyar dolar eridi. #Dolar10Lira #VerdikYetkiyiGördükEtkiyi"