CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Pınar Gültekin’in ailesine baş sağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, eski sevgilisi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı'nın öldürdüğü i 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesiyle telefonda görüşerek baş sağlığı diledi.

Kaftancıoğlu, aileyle yaptığı görüşmede “Yaşadığımız, yaşadığınız acıyı tarif etmek imkansız. Boğazımızda düğümlenen kelimeler anlamını yitirmiş durumda. Acınızı yürekten paylaşıyor, her şeyden önce büyük sabır diliyorum. Pınar’ın rahat uyuması için ona bunu yapan katil de katilleri koruyanlar da hukuk önünde hak ettikleri cezayı alıncaya kadar yanınızda olacağım” dedi.

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan ve eski sevgilisi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı'nın şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Cemal Metin Avcı, burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayılınca boğarak öldürdü. Ardından, Pınar'ın cesedini varile koyup yaktı, üstüne beton döktükten sonra ormanlık alana götürüp attı. Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

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