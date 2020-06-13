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CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AKP'li Ünal'a sahte görsel tepkisi: Yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan

13 Haziran 2020 16:25

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, Twitter'ın AKP'ye yakın 7 binden fazla hesabı kapatmasının ardından CHP'li Mücahit Avcı'yı hedef alan paylaşımına Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi. Paylaşılan görselin sahte olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "CHPnet görselini yapanlar iyi keklemişler arkadaşı, yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan" dedi. CHP'li Adıgüzel ise, "Bu düpedüz yalandır, iftiradır, utanmazlıktır!" açıklamasında bulundu.

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