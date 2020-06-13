CHP'li Kaftancıoğlu'ndan AKP'li Ünal'a sahte görsel tepkisi: Yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan

Twitter, Türkiye’den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Twitter, bu hesapların AKP’nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Karara Twitter üzerinden tepki gösteren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal CHP'ye ait CHP.net üzerinden itibar suikasti yapıldığını ve Twitter'ın bununla ilgili olarak harekete geçmediğini öne sürdü.

Ünal, “'CHPnet'adı altında kapalı devre bir sistem üzerinden sosyal ağlardan nöbet usulü itibar suikasti yapanlar kurdukları linç mekanizmaları ile hertürlü dezenformasyonu gerçekleştirenler Twitter’ın ilgi alanına girmiyor.Raporu hazırlayanların kimliği bu durumu açıklıyor" ifadelelerini kullandı.

Kaftancıoğlu: CHPnet görselini yapanlar iyi keklemişler arkadaşı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ünal'a verdiği yanıtta söz konusu görselin sahte olduğunu belirterek, "Hahayt! Baş troll olmuş demek isterdim ama sazanlık seviyesine takılmış..CHPnet görselini yapanlar iyi keklemişler arkadaşı, yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan:) Şaka gibi, hatta şaka:)) Çok güldüm ne diyeyim.." dedi.

Adıgüzel: Hukuki süreç başlatacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de yaptığı paylaşımda görselin montaj olduğunu açıkladı Adıgüzel konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: