CHP’li Kaftancıoğlu: Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir esnafın camına elektrik faturası astığı için vergi dairesinden gelen personeller tarafından denetime tabi tutulmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın" düşüncesini dile getirdi.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz camına faturasını asan esnafa gözdağı vermeye kalktıkça, elektrik zammından dertli esnafın tamamı dükkanlarının camını fatura bilgileriyle donatacaktır. Göreceksiniz! Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın." ifadesini kullandı.