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CHP’li Kaftancıoğlu: Bu ülkede hesap verecek birileri varsa o da halka karşı suç işleyenler, fakirin fukaranın bir kör kuruşuna göz dikenlerdir

27 Ekim 2021 13:40

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısındaki "Bu ülkede hesap verecek birileri varsa o da halka karşı suç işleyenler, fakirin fukaranın bir kör kuruşuna göz dikenlerdir" düşüncesini dile getirdi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu halk sandıkta kimden hesap soracağını çok iyi biliyor. Varsa cesaretiniz koyun sandığı önce orada hesaplaşalım…" ifadesini kullandı. 

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CHPİstanbul İl BaşkanıCanan KaftancıoğluErdoğanhesap
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