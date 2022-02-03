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CHP'li Kaftancıoğlu: Bir ayda 5 duruşma, normalleşen anormallerler oluşturdular

"Hakaret ve iftiralarından ötürü benim açtığım dava hemen reddedilirken “CB’lığı koltuğunu işgal eden zat”nedeniyle anında iddianame"

03 Şubat 2022 12:39

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Kadıköy Gençlik Kolları Üyesi Mehmet Emin Göç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı davalar nedeniyle bu ay 5 duruşmasının olduğunu duyurdu. 

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ayda 5 duruşma. Normalleşen anormallerler oluşturdular. 50. yaşımı beyefendiyle karşılıyor olmanın dayanılmaz mutluluğu:) Hakaret ve iftiralarından ötürü benim açtığım dava hemen reddedilirken “CB’lığı koltuğunu işgal eden zat”nedeniyle anında iddianame:) Fıkra bu kadar:)" ifadesini kullandı. 

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