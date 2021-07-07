CHP'li kadın milletvekillerinden İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Evdeki ve sokaktaki kaba şiddet, iktidarın adeta bir yansıması

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP’li kadın milletvekilleri ile birlikte, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki göstererek “Siz bu sözleşmeden neden rahatsızsınız? Kadına yönelik evli olsun veya olmasın, şiddetin önlenmesinden mi, çocukların zorla evlendirilmemesinden mi, taciz ve tecavüzün önlenmesinden mi, yoksa tüm bu vahşeti yapanlara yönelik gerekli cezaların verilmesinden mi rahatsızsınız” diye sordu. Emecan, "Evdeki ve sokaktaki kaba şiddet, iktidarın adeta bir yansıması" dedi.

Emine Gülizar Emecan, CHP’nin kadın milletvekilleriyle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Kadın milletvekilleri adına konuşan Emecan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla ayrılamayacağını; bu kararın hukuken yok hükmünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu sözleşmeden çekilen hükümet aslında şu mesajı vermiştir: ‘Ben devlet olarak kadınları koruma görevini terk ediyorum. Bundan sonra kadınları korumayacağım.’ İstanbul Sözleşmesi, bağlayıcı niteliğe sahip ilk uluslararası sözleşme. Sözleşmenin ana ekseni kadınlar ve kız çocukları. Neden rahatsızsınız? Kadına yönelik; evli olsun veya olmasın, şiddetin önlenmesinden mi, çocukların zorla evlendirilmemesinden mi, taciz ve tecavüzün önlenmesinden mi, yoksa tüm bu vahşeti yapanlara yönelik gerekli cezaların verilmesinden mi rahatsızsınız.”

"Evdeki sokaktaki şiddet normalleşiyor"

Emecan, "Evdeki ve sokaktaki kaba şiddet, iktidarın adeta bir yansıması. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, evdeki ve sokaktaki şiddeti normalleştiriyor, yaygınlaştırıyor" dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının meşrulaştırılması için kurulduğunu vurgulayan Emecan, şunları söyledi:

"Komisyon, çocuk istismarının suç olmaktan çıkarılıp çocuk yaşta evliliklerin önünün açılmasına ve aile arabuluculuğu ile şiddet gören kadınların korunması yerine şiddet uygulayan eşleriyle barışmaya zorlanmasına zemin hazırlama amacıyla hareket ediyor. İktidarın gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyan ve kadın haklarından geriye gidişe neden olacak bu oyunu, CHP olarak gördük; oyunun parçası olmamak için de komisyondan çekildik.”

Genç hentbolcu Merve Akpınar'ın açıklamalarını anımsatan Emecan, "Urfa'da yaşayan 13 yaşındaki kızımız, hentbola başlamak istediğinde çevresinin 'Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerle oynayamazsın' diyerek engel olmak istendiğini; ama kendisinin yılmadığını ve başardığını anlattı daha dün bizlere. Bizler, kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapmadığımızda, onlara eşitliği öğrettiğimizde bu sorunu kökten çözmüş olacağız" dedi.