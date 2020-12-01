CHP'li Kadıgil: Hamile işçilerin sigorta primleri yatırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve ücretsiz izin uygulamaları nedeniyle mağdur edilen hamile işçilerin analık ödeneklerine ilişkin kanun teklifi verdi.

CHP’li Kadigil, salgın döneminde AKP’nin esas olarak emekçinin değil patronun çıkarlarını muhafaza etmeye çalıştığını kaydederek “ AKP’nin yangında ilk kurtarılacaklar listesinde yer alan patronlara sağlanan kıyaklar sayesinde, Mart ayından bu yana birçok kadın işçi fiilen çalışmamakta ve bu kadın işçilerin sigorta primleri yatırılmamaktadır. Gebeliği pandemiden önce ya da pandemi sırasında başlayan birçok kadın işçi, analık iznine ayrılmaları gereken 32. haftaya gelmiş ya da yaklaşmış bulunmaktadır. Bu durumda olan kadın işçilerin birçoğu “Son 1 yılda 90 gün prim” koşulunu pandemi nedeniyle karşılayamamaktadır. Kendi istek ve iradeleri dışında ücretsiz izne çıkarılan ya da kısa çalışma kapsamına alınan kadın işçiler sigorta primleri yatırılmadığı için ciddi bir mağduriyet ile karşı karşıyadır” dedi.

"Geldiğimiz noktada pek çok hamile işçi mağdur edildi"

AKP’nin kadını layık gördüğü “güya en kıymetli rol olan analık” haklarının bile gasp ettiğini belirten Kadıgil; “AKP için kadını istihdam dışına itmenin enstrümanı olan “analık” dahi sömürü düzenine peşkeş çekiliyor. Tüm dünyada emekçiler için destek paketleri açıklanırken, bizde AKP’nin icatlarıyla sömürü katmerlenerek artıyor. “Kısa çalışma” ödeneğiyle, işveren sözleşmede kararlaştırılan ücretin tamamını ödeme yükümlülüğünden kurtarıldı. Bu uygulamayla, işveren, işçiye, onu fiilen çalıştırdığı süre kadar ücret ödeyip haftalık çalışma süresinin geri kalan kısmı için herhangi bir ücret ödemeyeceği gibi bu geri kalan süre için işçinin sigorta primlerini yatırma yükümlülüğünden de muaf bırakıldı. Ve geldiğimiz noktada pek çok hamile işçi mağdur edildi” ifadelerini kullandı.

"Tüm partilerin kadın milletvekillerinin bu çağrıya katılmasını umut ediyorum"

Kadıgil yaratılan mağduriyetin kısmen de olsa giderilmesi için yeni bir kanuna ihtiyaç olduğunun altını çizerek tüm partilerin kadın milletvekillerine çağrıda bulundu. Kadıgil; ”Ekmek ve Gül dergisinde Uzman Onur Bakır’ın ‘bu sorunu çözecek bir kanun teklifini emekten yana, kadın işçilerin sorunlarına duyarlı tüm milletvekillerinin ilgisine sunuyor, bu teklifi Meclise sunmaları ve teklifin takipçisi olmalarını rica ediyoruz” ifadeleriyle yapmış olduğu çağrısına, HDP’den Züleyha Gülüm ve ben yanıt vermiş olduk. Ancak sesimizin daha güçlü çıkması için tüm partilerin kadın milletvekillerinin bu çağrıya katılmasını umut ediyorum “ dedi.