CHP'li Kadıgil, dizi setlerinde artan vaka sayısını Meclis'e taşıdı: Ya kölelik koşullarında Koronavirüs'ten öleceksin ya da açlıktan

CHP Milletvekili Av. Sera Kadıgil, dizi setlerinde artan Covid-19 vakalarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li vekil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği iki ayrı soru önergesinde Saygı ve Mavera dizi setlerinde Koronavirüs vakalarının çıkmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan emekçilerin çalıştırılmasına yönelik Bakanlığın ne yaptığını sordu.

İşveren pozisyonunda olan kanalların pandemiye rağmen emekçilerin hayatını hiçe sayarak çekimlere yeterli tedbirler alınmadan devam etmesini eleştiren Kadıgil, “Kanalların ve yapım şirketlerinin pandemi sürecindeki yükümlülüklerinin denetimine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bugüne dek kaç dizi seti denetlenmiştir? Denetimler sonucunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır?” diye sordu.

Kadıgil, dizi sektöründe pandemiden önce de 20 saatlere varan, yasal çalışma saatlerinin çok üzerinde mesailer yapıldığının altını çizerek, “İnsanlık dışı çalışma saatlerinin uygulandığı dizi sektörü için en azından pandemi döneminde herhangi bir önlem alınacak mıdır? Çalışma saatlerinin yasal sınırlara çekilmesi için Bakanlığınız tarafından nasıl bir çalışma yürütülmektedir?” sorularının da yanıtını istedi.

Öte yandan; pandemi sürecinde işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan dizi sektörü emekçilerinin oldukça zor günler geçirdiğini belirKadıgil, “Biz diziler 80-90 dakikaya çıktığında Yerli Dizi Yersiz Uzun diyerek eylemler yapmıştık. Bugün bu süreler 120 hatta 150 dakikalara dayanmış durumda. Haftada 150 dakikalık dizileri yetiştirme zorunluluğuyla iş hukukuna hatta insan haklarına aykırı uzun çalışma saatlerine mahkum edilen emekçilerinden şimdi de hayatlarını tamamıyla hiçe sayması bekleniyor. Son olarak yapımcılığını Es Filmin üstlendiği “Mavera” projesinin setinde Covid 19 vakalarının ortaya çıkmasına rağmen çekimlere ara verilmediği ortaya çıktı. Her geçen gün bu ve benzeri olaylar kamuoyunun bilgisine yansırken Bakanlığın ne yaptığına, nasıl bir önlem aldığına dair ise bilgimiz yok. İktidar, pek çok sektörde olduğu gibi dizi sektörü emekçilerine de 'Ya kölelik koşullarında çalışarak Korona'dan öleceksin, ya da açlıktan. Tercih sizin!' dedi.” ifadelerini kullandı.

Kadıgil, ayrıca pandemi dönemi boyunca hemen tüm ülkeler kültür- sanat hayatına yönelik milyonlarca dolarlık yardımda bulunurken Türkiye’de iktidarın tüm tiyatrolar için ayırdığı toplam desteğin Saray’ın izleyicisiz konserlerine verilen paranın yarısı kadar olmasına dikkat çekti. Bu süreçte işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan tiyatroculara, müzisyenlere ve diğer fikir ve sanat emekçilerine dişe dokunur tek bir ekonomik yardım yapılmadığını ifade etti.