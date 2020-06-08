CHP'li Kadıgil'den 30 milyon lira harcandığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı konser kayıtlarına tepki

CHP Milletvekili Sera Kadıgil Cumhurbaşkanlığının 30 milyon lira harcayarak yaptırdığı iddia edilen konser kayıtlarına tepki gösterdi. CHP’li Kadıgil, konuyu Meclis gündemine taşıyarak verdiği soru önergesinde; “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm tiyatrolara dağıtmak amacıyla pandemi arttırımı ile birlikte belirlediği bir yıllık toplam teşvik bedeli 15 milyon TL. Cumhurbaşkanlığınca bir aylık konser yayını için yapıldığı söylenen harcama 30 milyon TL. Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin diğer sanat dalları için de benzer cömertlikte kullanılacak mıdır? diye sordu.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Koronavirüs salgını günlerinde “Biz bize yeteriz” sloganıyla vatandaşlardan bağış toplanmaya devam edilirken Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Kuruçeşme’de Boğaz’a sıfır olan otoparka dev bir sahne ile ses ve ışık sistemleri kurdurarak seyircisiz konser çekimleri yapmasını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, yapılan organizasyonun ayrıntılarının açıklanmasını istedi. Kadıgil, “Sanatçılarla hangi organizasyon/menajerlik firması üzerinden anlaşma yapılmıştır? Firma ve konserde yer alan sanatçılar hangi usulle belirlenmiştir? Bu firmaya ödenen toplam hizmet bedeli ne kadardır? Organizasyonun toplam maliyeti ne kadardır? Ses, sahne ve ışıklandırma için hangi firmaya, ne kadar ücret ödenmiştir? “sorularına yanıt istedi.

“Saray’ın şatafatı için yine kesenin ağzı açıldı”

Kadıgil, pandemi sürecinde oldukça zor günler geçiren tiyatrolar için Kültür Bakanlığınca verilen toplam teşviklerin yapılan pandemi arttırımı ile birlikte yıllık toplam 15 milyon lira olduğunun altını çizerek, “Salgın sürecinde hemen her ülke sanat kurumlarına ve sanatçılara özel fonlar ayırdı. Fransa, 25 milyon Euro ayırdı. Güney Kore, 12 bin sanatçıya nakit 2500 dolar yardım yaptı. Şili 18 Milyon dolard estek açıkladı. Bu liste uzayıp gidiyor. Bizde ise tiyatrolara “sırtına yüklediğim 100 çeşit vergiyi 3 ay erteledim, dağıtacağım yıllık olağan teşvikleri de bir çıt arttırdım, haydi hayrını” gör deniyor. Ama görüyoruz ki mevzu bahis Saray’ın şatafatı ise kesenin ağzı bir anda açılıyor. Bir aylık konser dizisine ayrılan bütçenin diğer sanat dallarına da benzer cömertlikle ayrılmasını beklemek sanatçıların hakkı.” sözleriyle tepki gösterdi.