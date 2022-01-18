CHP'li Kaboğlu'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na tepki: Bir meslek kanununa yakışmayacak kapsamda eksik

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, 58 AKP milletvekilinin imzasıyla verilen ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini “Yandaş öğretmenlik kanunu” olarak niteledi. Kaboğlu, "AKP-MHP ittifakı, şimdi de öğretmen atamalarında liyakat ilkesini sistematik şekilde çiğnemek, ülkemizin yetenekli gençlerinin önünü kesmek ve haklarını gasp etmek için bu kanun teklifini getirdi" dedi.

“Anayasa’ya aykırı maddeler bulundurduğu” gerekçesiyle eleştirilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. AKP milletvekilleri tarafından getirilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi görüşmeleri Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda geçen hafta kabul edildi. Teklife, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) şerh düştü. HDP ve CHP şerhinde hazırlanan 12 maddelik kanun teklifinin “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin ILO / UNESCO Tavsiye Kararı” esas alınmadığı vurgulandı.

"Hükümete koşulsuz itaat edenlere sınava girme hakkı tanınmaktadır"

Kanun teklifiyle öğretmenlere yeni kariyer basamakları dayatıldığına dikkat çeken HDP, şerhinde maddeler üzerinde şunlara dikkat çekildi: “Düzenleme ile sendikal faaliyet nedeniyle alınan hukuksuz cezalar eleme gerekçesi haline getirilmekte, hakkını aramayan, hükümete koşulsuz itaat edenlere sınava girme hakkı tanınmaktadır.” Erdoğan’ın 24 Kasım’da yaptığı açıklama ardından kanun teklifinin hızla getirildiğine işaret edilen CHP şerhinde "Kanun teklifi, görev başındaki öğretmenlere kurs ve sınav yükümlülüğü getirerek, sınıfta olmayı ikincil konuma düşürecek bir uygulamanın önünü açmaktadır. Görev aynıyken unvanların alt ve üst ilişkisi biçiminde düzenlenmesi çalışma düzenini bozucu bir etkiye sahip olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

"Anayasa’yı bir kez daha göz göre göre çiğniyorlar"

CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “Bir meslek kanununa yakışmayacak kapsamda eksik olduğunu” belirttiği teklife yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mesleğe alımda esas alınacak usul ve ölçütlerin kanunla düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Kaboğlu, şunları söyledi: “AKP-MHP koalisyonu yine şaşırtmadı ve kendilerine biat etmeyen başarılı adayların önüne kendi yandaşlarını geçirmek için Anayasa’yı bir kez daha göz göre göre çiğnedi. Parasız, objektif, bilimsel ve çoğulcu eğitimi ve Cumhuriyet’in özünde yatan fırsat eşitliğini paramparça etmiş olan AKP-MHP ittifakı, şimdi de öğretmen atamalarında liyakat ilkesini sistematik şekilde çiğnemek, ülkemizin yetenekli gençlerinin önünü kesmek ve haklarını gasp etmek için bu kanun teklifini getirdi.”

"Seçim propagandası"

Kaboğlu, öğretmenlerin mali hakları ve ek göstergeleriyle ilgili olarak madde 8’in öngördüğü iyileştirmelerin yürürlük tarihi olarak, yasalaşma tarihinden yaklaşık bir yıl sonrasının öngörüldüğüne dikkati çekti. Yürürlük tarihinin 2023 yılı olarak belirlenmesinin, “Öğretmenlerin mali haklardan yararlanmaları için bir yıl sabretmelerinin istenmesi” anlamına geldiğini ifade eden Kaboğlu, şunları kaydetti: “AKP-MHP ortaklığı, nedeni oldukları ekonomik krizde, yandaş girişimcilere kamusal kaynakları kesmek ve Saray savurganlığına son vermek yerine, öğretmenlerin hakları olan mali haklarını bir yıl boyunca tırpanlayarak, bir kez daha yandaş sermayenin haksız zenginleşmesinin ve lüks harcamaların, kendileri için eğitim emekçilerinden daha önemli olduğu haykırmış oldu. Öğretmenlerin ek gösterge iyileştirmelerini bir yıl geciktirme ayıbına imza atan Cumhur İttifakı, hiç kuşkusuz, önümüzdeki genel seçimlerden önce ise, bu ertelenmiş iyileştirmeleri ve öğretmenlerin gasp edilen mali haklarını bir seçim propagandasına çevirme çaba ve istismarına başvuracaktır.”