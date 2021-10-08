CHP'li Kaboğlu: Paris Anlaşması’nın kabulü, Turizm Teşvik Kanunu’nun iptalini gerektirir

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Paris Anlaşması ile Turizm Teşvik Kanunu’nun çeliştiğine dikkat çekerek, “Paris Anlaşması’nın kabulü, Turizm Teşvik Kanunu’nun iptalini gerektirir” dedi.

Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 27. dönem 4. yasama yılının son düzenlemesi olan Turizmi Teşvik Kanunu ile Meclis’te geçen gün onaylanan Paris Anlaşması’nın çeliştiğini savundu.

Kaboğlu, CHP’nin Turizm Teşvik Kanunu için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı iptal başvurusunun ivedilikle ele alınması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, “Paris Anlaşması’nın kabulü, Turizm Teşvik Kanunu’nun iptalini gerektirir” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin, CHP’nin 27. dönemde yasalaşan 82 kanundan 63’ü için yaptığı iptal davalarından sadece 19’unu karara bağladığını söyleyen Kaboğlu, bu kararların 11’inin iptal, 8’inin ise ret yönünde olduğunu kaydetti.

Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruları karara bağlama süresinin ortalama 13,5 ay olduğunu ifade etti. Kaboğlu, 3 yıl 3 ayda çıkan 84 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 63’üne ilişkin CHP olarak iptal talebinde bulunduklarını, ancak Anayasa Mahkemesi’nin 5’i iptal 5’i ret olmak üzere sadece 10 başvuruyu karara bağladığını bildirdi. (ANKA)