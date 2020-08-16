CHP'li isim: Muharrem İnce gitmiyorsa partiden uzaklaştırırsın bu kadar basit, dükkân içinde dükkân olmaz

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Memleket Hareketi"ni başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi yakından tanıyan, partinin önemli isimlerinden birisinin, "Muharrem İnce gitmiyorsa partiden uzaklaştırırsın bu kadar basit, dükkân içinde dükkân olmaz" dediğini aktardı.

Öztürk, ismini vermediği kişinin "Muharrem İnce niçin hareket başlattı?" sorusuna "İnce, unutulmaktan korktuğu için böyle bir yola girdi." yanıtını verdiğini yazdı.

CHP'li isim, "Bence bu işi uzatmamak lazım. Bir parti içinde durup da partiyi eleştirerek ‘Hareket başlatıyorum' denilmez. O gitmiyorsa partiden uzaklaştırırsın bu kadar basit. Dükkân içinde dükkân açılmaz." düşüncesini dile getirdi.

CHP'li isim, "Parti içinde hareket başlatıyorsanız, partinin buna müsaade etmemesi lazım. ‘Dükkân içinde dükkân açılmaz' dedim ya. Parti kurmasına hiç ihtimal vermiyorum. 4 Eylül'de durumu Sivas'ta göreceğiz. Genel Başkanımızın, partinin bu duruma mutlaka neşter vurması lazım. Bu konuyu genel başkanımızla da görüşeceğiz. Basının önünde insan partisine zarar verecek bir tutum içinde olmamalı. ‘CHP'nin içinde Atatürk düşmanları var' diyen bir siyasetçi, ya kendisi partiyle yolunu ayırmalı, ya da parti gereğini yapmalı. Bu durumu Genel Başkanımıza da anlatan arkadaşlarımız oldu, yine anlatacağız." ifadesini kullandı.

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