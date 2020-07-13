CHP'li İlhan Kesici'den istifa iddialarına yanıt

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, istifa ederek yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı.

CHP'li İlhan Kesici'nin Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy ile yaptığı söyleşide İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olduğu iddialarının yankıları sürüyor.

Kesici, istifa ederek yeni parti kuracağı iddiaları üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Hakkımda çıkan CHP'den istifa ederek yeni bir parti kuracağım yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme gereği hissettim.

Kesici ne demişti?

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih'in portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi" diyen Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" ifadelerini kullanmıştı.