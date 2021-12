CHP'li İlgezdi: Yurttaşlarımızla sağlam gönül köprüleri kuracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çare bulmak için 40 kişilik heyetle Erzincan’a geldiklerini belirterek, “İnanıyorum ki günün sonunda yurttaşlarımızla yeni bir sağlam gönül köprüleri kuracağız.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP milletvekilleri, yurttaşların sorunlarını dinlemek için Erzincan’a geldi. İlgezdi ve CHP’li heyet ilk olarak CHP Erzincan İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı. Burada konuşan İlgezdi, 40 kişilik heyetle Erzincanlıların sorunlarına derman olmaya çalışacaklarını belirterek, “İnanıyorum ki günün sonunda yurttaşlarımızla yeni bir sağlam gönül köprüleri kuracağız.” dedi. İlgezdi, refah, bolluk ve sağlık içinde yaşanacak Türkiye için ülkenin dört bir yanını gezdiklerini aktararak, “Nerede sorun varsa bunları tespit etmek ve çözüm bulmak adına Ankara’da fikir birliği ile yol yürüyüp, önümüzdeki süreçte iktidara geldiğimizde çözüm olmak istiyoruz.” diye konuştu.

"Yurttaşlarımız artık kendi ülkesinde gurbetçi olmasın"

İlgezdi, köylü, esnaf ve çiftçinin sorunlarını çözeceklerini anlatırken, “Yurttaşlarımız artık kendi ülkesinde gurbetçi olmasın, doğduğu yere sıla hasreti yaşamasın istiyoruz.” dedi. Türkiye’nin üretimden koptuğunu “Tarımı bitirdiler, mutfakta yangın var.” diye açıklayan İlgezdi, “Ne yazık ki milli paramız Londra’daki bir avuç tefecinin çıkarı uğruna pul haline getirildi.” ifadesini kullandı.

"İktidara geldiğimizde tüm sorunları birlikte çözeceğiz"

İlgezdi şunları kaydetti:

"Türkiye’nin sırtında kambur olan bu gam yükünden Erzincan da payını almış durumda. Bizim makamlarımız şikayet etme değil, çözüm üretme makamları. Can Erzincanlılar anlatacak; bizler dinleyeceğiz, not alacağız, çözümler üreteceğiz. Ankara’ya döndüğümüzde can Erzincanlıların sesini tüm Türkiye’ye duyuracağız. İnşallah iktidara geldiğimizde tüm sorunları hep birlikte çözüp, daha güzel yarınları hep beraber kuracağız.” dedi. (ANKA)