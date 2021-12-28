CHP'li İlgezdi: Vakalar yüzde 30 arttı; Hazine Bakanı 'salgın bitti' diyerek bizimle dalga geçiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın günlük Covid-19 verilerini değerlendirerek, “Vakalar yüzde 30 arttı. Hazine Bakanı çıkmış, ‘Salgın bitti’ diyerek bizimle dalga geçiyor. Nasıl ki BDDK herkes için ‘manipülasyon yaptı’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyorsa Sağlık Bakanı da ‘pandemi bitti’ söylentisini yayan Hazine Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Salgın bitti” sözlerine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İlgezdi’nin yaptığı paylaşım şöyle:

“Vakalar yüzde 30 arttı. Hazine Bakanı çıkmış, ‘Salgın bitti’ diyerek bizimle dalga geçiyor. Nasıl ki BDDK herkes için ‘manipülasyon yaptı’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyorsa Sağlık Bakanı da ‘pandemi bitti’ söylentisini yayan Hazine Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır.”