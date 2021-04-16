CHP'li İlgezdi: Kayıp 128 milyar doların 7’de 1’i ile tam kapanma sağlanabilirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Merkez Bankası'nın kayıp olan 128 milyar dolarının 7’de 1’i ile bu kapanmanın finansmanı sağlanabilecekti” dedi.

İlgezdi, yaptığı yazılı basın açıklamasında Türkiye’nin 14 Nisan 2021’de yani normalleşme sürecinin sona erdiği günde 62 bin 797 yeni Koronavirüs vakası ile salgın başlangıcından bu yana en yüksek sayıya ulaştığını ifade ederek, “Ne yazık ki yoğun bakımlarda boş yatak kalmadı. Test pozitiflik oranında düşüş yaşanmıyor. 1 Mart’ta yüzde 7,57 olan test pozitif vaka oranı 14 Nisan itibariyle yüzde 20 seviyesine çıktı” diye konuştu.

"Günlük hasta sayısı yüzde 434 arttı"

İlgezdi, “Türkiye’nin tedbirleri kademeli olarak gevşettiği ve yerinden önlem olarak adlandırılan döneme geçtiği 1 Mart’ta günlük 645 olan hasta sayısı 14 Nisan tarihinde zirveyi gördü. Buna göre günlük hasta sayısı yüzde 434 artarak, 2 bin 802’ye ulaştı. Pandemi karşısında ekonomik tedbirleri alacak gücü olmayan Saray yönetiminin zamanından önce tedbirleri gevşetmesinin faturası çok ağır oldu” dedi ve 1 Mart 2021’den 14 Nisan 2021’e kadar olan 44 günlük sürede toplam 6 bin 165 vatandaşın vefat ettiğini, 1 Mart’ta 69 olan günlük vefat sayısının 14 Nisan’da yüzde 404 artışla 279’a ulaştığını kaydetti.

"Kapanma için gereken kaynağı açıkladık"

İlgezdi, “Bu ölümlerin sebebi gerekli önlemleri alamayanlardır. Defalarca açıkladık. Bir an önce ekonomik ve sosyal koşulları sağlanmış, gelir güvenceli 28 günlük tam kapanma çağrısı yaptık. Kapanma için gereken kaynağı da hesaplayıp açıkladık. Merkez Bankasının kayıp olan 128 milyar doların 7’de 1’i ile bu kapanmanın finansmanının sağlanabilecekti” görüşünü vurguladı.