CHP’li İlgezdi:  İl örgütlerimizin sınırlı sayıda kişiyle 23 Nisan için çelenk koyma talebi "lebalep kongrelere" izin veren valiler tarafından reddedildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin il örgütlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sınırlı sayıda kişiyle yapılacak çelenk sunma etkinliklerine valilik tarafından izin verilmediğini duyurdu.

İlgezdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapalı mekanda kongre yapmaya izin var, açık alanda Atatürk anıtına çelenk koymaya izin yok. İl örgütlerimizin sınırlı sayıda kişiyle 23 Nisan için çelenk koyma talebi "lebalep kongrelere" izin veren valiler tarafından reddedildi." ifadesini kullandı.