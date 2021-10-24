CHP'li İlgezdi: Devlet Opera ve Balesi'nde şoförlük ve sekreterlik yapan kişiler, sınavsız olarak şube müdürü olarak atandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı’nda yazılıdan yüksek puan alanlar elenirken; 77.79, 79.17 gibi puan alanlar yüksek sözlü notları ile asil listede yer aldı. Diğer taraftan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nde sınavsız olarak, hülle yolu ile de müdür atamaları yapıldı. Genel müdürlükte halen şoförlük ve sekreterlik yapan personeller sınavsız şube müdürü olarak atandı” açıklamasını yaptı.

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada; şube müdürlüğü sınavında yazılı sınavdan yüksek puan alanların elendiğini, düşük puan alanların asil olarak başarı listesinde olduğunu açıkladı.

CHP’li Akkuş İlgezdi, şu bilgileri paylaştı:

“Bakanlık şube müdürlüğü sınavında yazılıdan yüksek puan alanlar elenirken; 77.79, 79.17 gibi puan alanlar yüksek sözlü notları ile asil listede yer aldı. Yüksek yazılı puanı alanlar düşük sözlü puanları ile elenirken ya da yedekte kalırken, yazılıdan 10-12 puan düşük alanlar, yüksek sözlü notları ile asil listeye kondu. Bu torpilin, insan kayırmanın itirafıdır.”

“Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nde 2017-2021 yılları arasında hülle yolu ile müdür olanları” da açıklayan Akkuş İlgezdi, şu bilgileri verdi:

"11 ismi tespit ettik"

“Sınavları kazanamayanlar sınavsız kadro olan müdür yardımcılığına atanıp merkeze şube müdürü olarak geçiyor. Sınavdan yüksek puan alanlar da eleniyor. Böyle bir adalet ve etik olamaz. Sadece Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’nden hülle yolu ile şube müdürü olan 11 ismi tespit ettik. 12’nci isim için de çalışma yapıldığını biliyoruz. Ankara Opera ve Bale Müdürlüğü’nde boş bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna hülleyle ataması yapılacak bir isim konuşuluyor.”

Hülle ile şube müdürü olanlar arasında 3 şoför bulunduğunu belirten CHP’li Akkuş İlgezdi, “Şube müdürü olarak atanan şoförlerden biri şeflik sınavında 48,98 puan alarak başarısız olduğu halde hülle ile şube müdürü yapılmış ve halen şoförlük yapmaktadır. Genel Müdürlük sekreteri de hülle yoluyla şube müdürü olarak atanmış ama sekreterlik görevini sürdürmektedir” bilgisini verdi.

Akkuş İlgezdi, “Sınavlar için emek harcayan, ter döken çalışanlar yüksek puanlarına rağmen elenirken, hiç sınava girmeden hülle yolu ile atananlar Kültür ve Turizm Bakanlığında adaletin ve liyakatin yok olduğunun kanıtı. Bakanlık hülle yolu ile birçok atama yaparken, yeni bir atamaya da hazırlanıyor. Bu kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı.